Essen: Männer klauen Spendenbox in Moschee in Essen. (Symbolbild)

Essen: Männer brechen in Moschee ein – was sie dort tun, ist ekelhaft

In zwei Moscheen in Essen sind in der Nacht zu Montag, am 14. Oktober, drei Männer eingebrochen.

In der Merkez Camii Zentralmoschee und der Al-Faruq Moschee entwendeten sie Spendengelder.

Essen: Einbrecher klauen Spendenbox

Die drei Täter entwendeten in den Moscheen in den Stadtteilen Altendorf und im Nordviertel Spendengelder im vierstelligen Eurobereich.

In der Zeit von 3.20 bis 3.40 Uhr, brachen die drei Männer wohl in die Al-Faruq Moschee ein. Die Polizei Essen veröffentlicht jetzt zwei Bilder der Überwachungskamera, auf denen die unbekannten Täter zu sehen sind.

Foto: Foto: Polizei Essen

Foto: Foto: Polizei Essen

Bilder von unbekannten Tätern veröffentlicht

Die Polizei sucht nun mit den Fotos der Überwachungskamera nach den mutmaßlichen Tätern. Wenn du Angaben zu den Personen auf den Fotos machen kannst, melde dich bitte bei der Polizei Essen, unter 0201/829-0.