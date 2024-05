Herbert Grönemeyer kommt nach Essen – der Plan ist streng geheim!

Paukenschlag für Essen! Normalerweise singt Herbert Grönemeyer (68) in großen Stadien, jetzt aber kommt er nach Essen, um vor 2.000 Zuschauern im Krupp-Saal zu singen. Das gab die Philharmonie Essen am Donnerstag (23. Mai) bekannt. Eines ist klar: Die Saison 2024/2025 hat es in sich!

Grönemeyer soll dabei am 14. Juni 2025 auftreten. Auch die beiden berühmtesten Orchester der Welt holt Intendantin Babette Nierenz nach Essen: Die Wiener und Berliner Philharmoniker sind zu Gast an der Ruhr. Und nicht nur das – es kommt für Essen noch besser, wie die „WAZ“ berichtet!

Herbert Grönemeyer kommt nach Essen

Denn auch Star-Pianisten wie Igor Legit und Rudolf Buchbinder werden in Essen spielen. Herbert Grönemeyer selbst wird am 14. Juni 2025 zusammen mit Russland-Star Anna Vinnitskaya auf dem Konzertpodium stehen.

Noch ist der weitere Plan geheim, aber klar ist laut „WAZ“: Er selbst wird (auch) den Taktstock heben. Bitter für die Fans: Viele werden bei den Tickets leer ausgehen. Doch es gibt ein dickes Trostpflaster: Das Konzert wird im Sinne einer „Philharmonie für alle“ als „Public Listening“ im benachbarten Stadtgarten kostenlos übertragen!

Was es sonst noch gibt, wer zusätzlich auftritt und wie man trotzdem versuchen kann, an die begehrten Tickets für „Herbie“ zu kommen, kannst du hier bei der WAZ nachlesen!