Essen: Verkehr lahmgelegt! Über 10.000 Syrer feiern Assad-Sturz

Verkehrschaos in Essen! Nach dem Sturz der Regierung von Bashar al-Assad in Syrien sind in der Pottstadt Tausende Menschen auf die Straße gegangen und haben gefeiert. Laut Polizei versammelten sich in Essen rund 11.000 Menschen, um den Umsturz in Damaskus zu feiern.

Viele schwenken die Fahne der syrischen Opposition, sorgten mit Autokorsos für Verkehrschaos in der Innenstadt von Essen. Straßen sind blockiert, viele tanzen und singen, einige beten sogar.

Essen: Über 10.000 Syrer feiern Assad-Sturz

Die Polizei ist mit Hundertschaften im Einsatz. Radikal-islamistische Kämpfer unter Führung der Terrorgruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) und mit ihr verbündete Milizen hatten in der Nacht zum Sonntag (8. Dezember) die Einnahme der Hauptstadt und die Flucht von Machthaber al-Assad verkündet.

Tausende Syrer feiern in Essen den Regime-Sturz von Bashar al-Assad in Syrien. Foto: FUNKE Foto Services

Der Einnahme von Damaskus war ein rasanter Vormarsch der Regierungsgegner vorangegangen, die binnen weniger Tage die Kontrolle über mehrere syrische Großstädte gewonnen hatten.

Experten befürchten jetzt aber ein mögliches Machtvakuum und Chaos im Land.