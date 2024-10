Essen: Traditions-Lokal macht dicht! „Betrogen um unsere Rechte“

Es war der „Kampf unseres Lebens“, wie es die Betreiber selbst bezeichneten. Jetzt sind die Stunden gezählt – das Restaurant „Bückmanns Mühle“ in Essen schließt. Auf Facebook wurde nochmal auf einen „Ausverkauf“ des Mobiliars hingewiesen.

Es wurde sogar eine Petition ins Leben gerufen, um das Lokal mit der gutbürgerlichen Küche doch noch zu retten. Vergeblich. Betreiber Marcel Paschinski und sein Team machen das Restaurant im Norden von Essen dicht. Anwohner und Gäste müssen sich anderweitig orientieren.

Essen: Traditions-Lokal macht dicht!

Noch vor wenigen Wochen zeigte sich Paschinski optimistisch und kämpferisch, wollte mit einer Petition so viele Unterschriften sammeln, um die Schließung doch noch zu verhindern. „Wir stehen vor dem Kampf unseres Lebens. Unser geliebtes Restaurant, ‚Bückmanns Mühle‘, ist im Begriff zu schließen. Betrogen um unsere Rechte, kämpfen wir gegen die Gleichgültigkeit der Politik und die Ungerechtigkeiten gegenüber dem Mittelstand, der kaum eine Chance mehr hat.“

Die „Mühle“, wie Anwohner das Lokal liebevoll nannten, war mehr als nur ein Restaurant. Es war der „Herzschlag unseres Viertels in Altenessen-Nord“, beschreibt Paschinski. Viele lokale Vereine fanden ein und aus, es war zentraler Gastgeber für viele Veranstaltungen und ein Treffpunkt für ältere Menschen, die am sozialen Leben teilnehmen wollen.

Essen: Marcel Paschinski vor seinem Lokal in Altenessen. (Archivfoto) Foto: FUNKE Foto Service

„Betrogen um unsere Rechte“

„Wenn es schließt, werden wir nicht nur einen Ort für gutes Essen verlieren, sondern auch einen zentralen Treffpunkt in unserem Viertel. In einer Zeit, in der privilegierte Vermieter die öffentlichen Orte dominieren, kann die Schließung von ‚Bückmanns Mühle‘ nicht ignoriert werden“, meint der Lokal-Inhaber weiter.

Mehr News:

Und obwohl knapp 300 Unterstützer zusammenkamen, brachte das alles nichts. Der Laden hat seine Türen geschlossen. Es bleibt abzuwarten, ob „Brückmanns Mühle“ das vorerst letzte Restaurant der Gegend ist, welches schließt. Es steht zu befürchten, dass es nicht so ist…