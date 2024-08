Essen: Messer-Angriff am Hauptbahnhof! Mann wird schwer verletzt

Schrecklicher Vorfall am Hauptbahnhof in Essen! Am Montag (5. August) wurde gegen 16.15 Uhr ein Mann mit einem Messer am Rücken verletzt.

Das Opfer erlitt gleich mehrere Stiche, kam schwer verletzt unter Begleitung eines Notarztes in ein nahegelegenes Krankenhaus in Essen.

Essen: Messer-Angriff am Hauptbahnhof!

Laut DER WESTEN-Informationen ereignete sich die Tat im Bereich des U-Bahnhofs auf Gleis 2 und 4.

Die Polizei sagt, dass offenbar drei Menschen in eine Auseinandersetzung verwickelt waren. Bei der sei dann ein Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen worden.

Essen: Am Hauptbahnhof wurde ein Mann durch ein Messer schwer verletzt. Foto: Justin Brosch

Die Bundespolizei, die die Zuständigkeit in und am Hauptbahnhof innehat, ermittelt bereits. Zu den Hintergründen des Streits konnte die Polizei noch nichts sagen.