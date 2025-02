Essen: Aus Eifersucht? Frau auf offener Straße erstochen!

Blutiges Verbrechen in Essen! Am späten Donnerstagabend (20. Februar) kam es Kray zu einer grausamen Gewalttat. Eine Frau (28) wurde auf offener Straße brutal erstochen – womöglich aus Eifersucht! Gegen 22.50 Uhr wurden Polizei und Rettungskräfte zu einem Streit in der Straße Schollenbroich nach Essen gerufen.

Zeugen entdeckten dort eine leblose, blutüberströmte Frau auf dem Boden liegend. Schnell wurde den Ersthelfern klar: Sie ist in Lebensgefahr, musste sofort reanimiert werden. Vergeblich – trotz aller Bemühungen konnte die Notärztin nur noch den Tod des Opfers feststellen. Sie starb noch am Tatort in Essen. Jetzt manifestiert sich ein schrecklicher Verdacht!

Essen: Frau auf offener Straße erstochen!

Während der Rettungsmaßnahmen fiel den Einsatzkräften nach DER WESTEN-Informationen die mutmaßliche Täterin (44) auf, die mit zwei Messern in den Händen rund um den Tatort umherlief. Die Essenerin wurde von der Polizei festgenommen.

Um mögliche Beweismittel zu sichern, wurden die Hände der Deutsch-Marokkanerin mit Tüten umwickelt, bevor sie zur Polizeiwache gebracht wurde. Auch ein Mann (42) wurde als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen.

In Essen wurde eine Frau auf offener Straße erstochen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest. Foto: WTVnews_Essen

Dem Opfer wurde mit einem Messer in den Brustbereich gestochen, dabei wurde eine Arterie verletzt. Daraufhin sei die Tote zusammengebrochen, die nur deshalb draußen war, weil sie mit ihrem Hund Gassi lief.

Zeugen schilderten, dass möglicherweise Eifersucht das Tatmotiv sein könnten. Offenbar soll ein Mann eine Beziehung zu beiden Frauen gehabt haben. Jetzt laufen die Ermittlungen, eine Mordkommission sicherte nachts Spuren am Tatort, befragte bereits Zeugen.