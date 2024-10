Am Dienstagnachmittag (1. Oktober) kommt es in einem Wohngebiet an der Straße Kruckenkamp in Essen-Kray zu einem Großeinsatz der Polizei. Auch das SEK ist vor Ort.

Eine Polizeisprecherin gab gegenüber DER WESTEN bekannt, dass sich eine weibliche Person in einer Wohnung verbarrikadiert hätte. Ob diese bewaffnet ist, könne zum aktuellen Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Die Umgebung wurde weiträumig abgesperrt.

Mehr dazu in Kürze.