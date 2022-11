Essen: Was eine Frau am Kindergarten entdeckt, macht sie wütend – „Bin sprachlos“

Der Kindergarten ist für viele Kinder ein sehr wichtiger Ort. Immerhin kommen sie fast jeden Tag hier her. In Essen hat eine Frau nun eine Entdeckung an einem Kindergarten gemacht, die sie wütend werden ließ.

Warum jemand in Essen sowas gemacht hat, kann sie wirklich nicht nachvollziehen.

Frau macht schlimme Entdeckung an Kindergarten

Neben den Kindern ist der Kindergarten für viele Erwachsene eine wichtige Sache. Oft nehmen sich Eltern sehr viel Zeit, um den „richtigen“ Kindergarten für ihre Kleinen auszusuchen. Die Entdeckung, die die Frau an der Kita St. Kamillus in Essen Heidhausen gemacht hat, wird denen gar nicht gefallen.

In einer lokalen Facebook-Gruppe postete sie ein Foto, das einen Schaukasten am Zaun der Kita zeigt. Neben den Aushängen sieht man auf dem Bild zwei Löcher, um die sich offenbar ziemlich viel Ruß befindet. Offenbar hat jemand die zwei Löcher in den Kast gebrannt. „Feuerteufel am Kindergarten. Ich bin sprachlos“, schreibt sie noch zu dem Facebook-Post.

Die Frau war über die Entdeckung gar nicht begeistert. Foto: Privat

Kindergarten hat besondere Gruppe

Mit ihrer Meinung steht die Frau keineswegs alleine dar. Eine andere kommentierte das Foto ebenfalls: „Das ist der Waldkindergarten… Schrecklich!“ Die Essener Kindertageseinrichtung „St. Kamillus“ wird von dem Bistum Essen betrieben. Erst im August 2021 eröffnete man dort eine neue Waldgruppe. Diese ist in einem Bauwagen auf dem Außengelände der Kita untergebracht, verbringt die meiste Zeit jedoch im nahegelegenen Waldgebiet.

Weitere News:

In der besonderen Gruppe wird nach dem Schwerpunkt der „Waldpädagogik“ gehandelt. Die Kinder sollen sich also möglichst viel in der Natur aufhalten. So sollen die Phantasie, Kreativität und Eigeninitiative der Kinder angeregt werden. Bleibt zu hoffen, dass es nicht erneut zu solch einer mutwilligen Zerstörungsaktion bei dem Kindergarten kommt.