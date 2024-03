Essener Laden-Besitzerin am Rand der Verzweiflung – „Mir fehlen die Worte“

Kann das wirklich sein? Eine Ladenbesitzerin aus Essen ist verzweifelt. Auf Facebook schildert sie ihren Kunden ein Problem, das sie seit Wochen beschäftigt und ihr Geschäft massiv beeinträchtigt. Ihre Kunden werden es bereits bemerkt haben.

Essen: Massive Störung sorgt für Verzweiflung

Schon Anfang Februar hat das ganze Theater angefangen. Dort wurde während Glasfaser-Arbeiten das Telefonkabel von Doris Krumey beschädigt. Sie führt das Geschäft „Paper la Papp“ in Essen, Kettwig. Dort bietet sie ihren Kunden Zubehör für Schule und Büro, dazu noch Stoffe, Nähzubehör und so allerhand an Bastelmaterial an. Doch nach der Beschädigung des Telefonkabels war der Betrieb des Geschäfts für ziemlich lange Zeit stark beeinträchtigt.

Nach der Beschädigung war ein ein Telekom-Techniker bei ihr vor Ort und bestätigte, dass eine „gravierende Störung“ vorliegt. Er kündigte an, dass die Behebung ein bis zwei Wochen dauern könnte.

Nach langen zwei Wochen, in denen Kunden die Ladenbesitzerin weder telefonisch erreichen, noch mit EC-Karte bezahlen können, und unzähligen Stunden in der Hotline kam der nächste Techniker. Nach dessen Besuch erhielt die Ladenbesitzerin per SMS die Benachrichtigung, dass der Schaden am 1. März behoben sein sollte. Doch auch das verzögerte sich weiter.

„Wissen die eigentlich noch, was sie tun???“

Nach weiteren zwei Wochen kam am 11. März dann der Anruf der Telekom. Sie fragten bei der Ladenbesitzerin aus Essen nach, ob die Störung in der Zwischenzeit behoben sei. Diese kann kaum fassen, was sie da hört. „Seit sechs Wochen bin ich telefonisch nicht erreichbar, seit sechs Wochen ist keine EC-Zahlung möglich! Was das für ein Geschäft bedeutet, muss ich nicht erklären! Und dann kommt so eine Frage!“, empört sie sich.

Am 15. März folgten den vielen SMS mit der Bitte zur Geduld endlich Taten. Gegenüber DER WESTEN berichtete die Ladenbesitzerin aus Essen optimistisch: „Heute haben Arbeiten zur Reparatur des beschädigten Kabels begonnen. Ich bin guter Hoffnung, dass alles bald wieder wie gewohnt funktioniert.“