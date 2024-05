Essen vor Berlin und Hamburg: Ruhrpott-Stadt in neuem Ranking ganz oben! „Hat uns überrascht“

Ob es um die lebenswertesten Städte, die teuersten Mieten oder das gastronomische Angebot geht – in zahlreichen Rankings zu den unterschiedlichsten Themen landen meist Großstädte wie Berlin, Hamburg oder München auf den vorderen Plätzen. Doch nun hat eine aktuelle Studie ein neues Ranking zu einem anderen Thema ergeben. Ausgerechnet Essen liegt dabei ganz weit vorne.

Social Media begleitet unseren Alltag und viele, vor allem junge Menschen, lassen ihre Follower über Instagram, Tiktok und Co. an ihrem Leben teilhaben. Jetzt wurde herausgefunden: In Essen leben die meisten Influencer!

Die meisten Influencer kommen aus Essen

In einer Untersuchung kam ein überraschendes Ergebnis ans Licht. Deutschlands Influencer-Hauptstadt ist nicht Berlin, Hamburg, München oder Köln, sondern Essen. Um zu diesem Ergebnis zu kommen, hat die Berliner Influencer-Agentur Netzschreier über 290.000 Influencer-Accounts auf Instagram, TikTok und Co. ausgewertet.

In keiner anderen deutschen Großstadt leben so viele Menschen mit mindestens 1.000 Social-Media-Followern wie in Essen. Bezogen auf die Einwohnerzahl wurde ein deutschlandweiter Spitzenwert von 31,13 Influencern pro 1.000 Einwohner gemessen. Den zweiten Platz hinter Essen belegt Kiel, gefolgt von Frankfurt. Auf den Plätzen vier und fünf folgen Stuttgart und Düsseldorf.

Überraschendes Ergebnis

„Dass Essen die deutschlandweit höchste Influencer-Dichte hat, hat uns zunächst überrascht“, so ein Influencer-Experte von Netzschreier. Auf den zweiten Blick wird jedoch klar, wieso die Ruhrmetropole ideale Bedingungen für junge, aufstrebende Creator bietet: “Bei genauerem Hinsehen punktet die Uni-Stadt unter anderem mit vielen kreativen Kunststudenten, ihrer zentralen Lage in Nordrhein-Westfalen und einer vergleichsweise moderaten Kostenstruktur“, so die Erklärung der Experten.

Während in den Millionenstädten Berlin, Hamburg, München und Köln zwar insgesamt die meisten Influencer leben, landen gemessen an der vorhandenen Einwohnerzahl diese vier Städte nur in der unteren Hälfte der Top Ten. Dass ausgerechnet Essen im Influencer-Ranking an der Spitze liegt, kommt für den ein oder anderen sicherlich auch überraschend!