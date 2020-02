Essen: Hunde-Besitzer geht im Wald spazieren – und macht eine schreckliche Entdeckung

Beim Gassi gehen in Essen machte ein Mann mit seinem Hund eine erschreckende Entdeckung. (Symbolfoto)

Essen. Herzzerreißender Fund in Essen! Beim Gassi gehen mit seinem eigenen Hund entdeckte ein Mann einen toten Vierbeiner.

Essen: Toter Hund in Waldstück gefunden

Ein Gassigeher fand den furchtbar zugerichteten Hund am Mittwochabend im Helenpark in Essen. Das leblose Tier lag an der Seumannstraße hinter der Tennisanlage.

Laut der Organisation „Tierrettung Essen“ handelt es sich bei dem toten Tier möglicherweise um einen Jack Russell Terrier. Sein Alter wird auf zwölf Jahre geschätzt. „Tierrettung Essen“ musste den Hund bergen, hat den schlimmen Vorfall auf Facebook öffentlich gemacht – auch, um Hinweise auf den Halter zu bekommen.

So wurde der tote Hund in Essen gefunden. Foto: Tierrettung Essen

Denn bisher ist nicht bekannt, wer das tote Tier dort abgelegt hat oder wem es gehört.

Die Polizei Essen hat gegenüber DER WESTEN eine Strafanzeige gegen Unbekannt bestätigt. (kv)