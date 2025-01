Essen Hauptbahnhof: Mann geht mit Machete auf Reisenden los! Plötzlich passiert es

Dramatische Szenen am Donnerstagabend (23. Januar) in Essen. Gegen 18.45 Uhr entdeckte eine Streife der Polizei auf der Nordseite des Hauptbahnhofs einen Mann, der mit einer Machete auf einen Passanten losging. Die Beamten sahen, wie er mit seiner Waffe (Klingenlänge: 41 Zentimeter) ausholte und versuchte, sein Gegenüber am Kopf zu treffen!

Die Einsatzkräfte zückten sofort ihre Dienstwaffen und forderten den Mann auf, die Machete fallen zu lassen. Der 41-Jährige ließ daraufhin von dem Passanten ab und drehte sich um. Dabei schleuderte er die lange Klinge einfach über ein Geländer hinweg auf eine Treppe zum U-Bahnbereich am Essener Hauptbahnhof!

Essen: Machete verfehlt Reisende knapp

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nach Angaben der Polizei mehrere Reisende auf den Stufen. Die Machete sollte sie zum Glück knapp verfehlen. Der zuvor bedrohte Geschädigte wollte ihn nicht entkommen lassen. Er verpasste ihm einen Faustschlag und rannte anschließend Richtung U-Bahnbereich davon.

Die Einsatzkräfte konzentrierten sich derweil auf den zuvor bewaffneten Mann und fixierten ihn mit Handschellen. Neben einem Ausweis fanden die Beamten im Rucksack des 41-Jährigen zwei Flambier-Brenner, ein Multitool und drei Bubbles Kokain. Außerdem muss der Mann zuvor reichlich Alkohol getrunken haben. So ergab ein Test einen Wert von 1,4 Promille.

Video-Kameras zeichnen alles auf

Nach der Festnahme schauten sich die Beamten die Aufzeichnungen der Videokameras vor Ort an. Sie deuten darauf hin, dass die beiden Männer aus bisher unbekannten Gründen in Streit geraten sind. Plötzlich zog der 41-Jährige die Machete aus seinem Rucksack und stach damit in Richtung des unbekannten Geschädigten.

Der zuständige Staatsanwalt ordnete daraufhin die Festnahme des Mannes an. Er soll am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und der Verstöße gegen das Betäubungs- und Waffengesetz. Die Identität des Geschädigten ist derweil unklar. Eine Fahndung in der Nähe des Tatorts verlief erfolglos.