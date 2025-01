Essen: Grugapark tagelang geschlossen – das steckt dahinter

Alle Jahre wieder ist im Januar im Grugapark in Essen viel los! Doch wer in den nächsten Wochen einen Winterspaziergang auf der Anlage plant, könnte enttäuscht werden.

Denn an mehreren Tagen im Januar und auch an einigen Tagen im Februar ist der Essener Grugapark für jegliche Besucher geschlossen, berichtet die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ).

Essen: Grugapark wird umgebaut

So schade die Nachricht für einige Essener auch sein mag, umso schöner ist der Grund für die temporäre Schließung: das alljährliche Parkleuchten.

Vom 13. bis 17. Januar 2025 wird das Lichtkunst-Spektakel in dem Essener Park aufgebaut, ab 18. Januar geht es dann los mit dem erleuchtenden Grugapark. Bereits zum 15. Mal werden die unterschiedlichen Lichtinstallationen unter der Leitung von Künstler Wolfgang Flammersfeld und seinem Team „World of Lights“ entwickelt und aufgestellt.

Bisher ist wenig über die diesjährigen Lichtstücke im Grugapark bekannt, laut WAZ könnte es aber in diesem Januar ein großes, aufblasbares Exemplar des Mondes geben, der einen besonderen Selfiespot darstellen könnte.

Essen: Parkleuchten geht bis Mitte Februar

Wie aufwendig das Lichtfest im Grugapark wirklich ist, zeigen Zahlen aus dem letzten Jahr. Damals wurden etwa 20 Kilometer Kabel im Park verlegt und 1.300 LED-Scheinwerfer aufgestellt. Highlights im wahrsten Sinne des Wortes waren für viele Besucher die erleuchteten Tulpenfelder und eine Allee die mit Herzen gesäumt war.

Kein Wunder also, dass sowohl der Aufbau als auch der Abbau des Parkleuchtens mehrere Tage in Anspruch nimmt. Schluss ist dann übrigens am 23. Februar. Vom 24. bis zum 25. Februar ist der Grugapark dann erneut für Besucher geschlossen, um danach wieder in seiner ursprünglichen Form zum Spazieren und Verweilen einzuladen.

