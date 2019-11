Essen: Frau in Park vergewaltigt – Polizei sucht Mann mit auffälliger Tätowierung

Essen. Knapp fünf Monate ist es her, da fiel ein Unbekannter in Essen-Borbeck über eine Frau her. In der Nacht vom 6. auf den 7. Juli vergewaltigte der Unbekannte die junge Frau im Schlosspark.

Das Opfer war gegen 23.30 Uhr alleine im Park in Essen unterwegs, als sich jemand von hinten näherte. Der Angreifer griff die Frau an und schlug sie. Dann kam es zur Vergewaltigung.

Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Essen: So soll der Tatverdächtige aussehen

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 25 Jahre alt

von muskulöser Statur und circa 1,90 Meter groß

schwarze Haare, einen Vollbart und laut Polizei „insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild“

dunkel gekleidet

Besonders auffällig war sein Kreuz-Tattoo am Hals

Mit einem Phantombild sucht die Polizei diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Zudem soll der Gesuchte nur gebrochen Deutsch gesprochen haben.

Polizei sucht mit Fahndungsfoto

Da bisher alle Ermittlungen ins Leere liefen, sucht die Polizei nun mit einem Phantombild nach dem Mann. Die Ermittler bitten um Hinweise, falls Personen den Tatverdächtigen widererkennen. Informationen, die weiterhelfen, werden unter 0201/ 829 0 entgegen genommen. (mb)