Essen: Hammer kurz vor EM-Finale! Fußball-Fans trauen ihren Augen nicht

Deutschland ist sowieso schon im EM-Fieber gefangen – da wartet in Essen kurz vor dem Finale direkt der nächste Fußball-Kracher!

Am Donnerstag, dem 11. Juli – drei Tage, bevor in Berlin das EM-Finale steigt – findet im Stadion an der Hafenstraße, dem Heim-Stadion von Rot-Weiss Essen, ein Benefizspiel statt. Klingt erstmal nach nichts besonderem – aber du ahnst nicht, welche Fußball-Legenden sich dafür im Ruhrpott die Ehre geben!

Essen: Hammer kurz vor EM-Finale!

Bei der Partie treffen die „Legends 2004“ gegen die „Uefa All Stars“ an. Gut, damit können wahrscheinlich selbst hartgesottene Fußballfans nicht besonders viel anfangen. Aber wenn man hört, welche Namen bei den „Uefa All Stars“ mitkicken, spitzt man direkt die Ohren!

Luis Figo. Gewinner des Ballon d’Or, kickte für Barca, Real Madrid und Inter Mailand. 127-facher portugiesischer Nationalspieler, führte das Team als Kapitän ins EM-Finale 2004. Er gilt nicht ohne Grund als einer der größten Fußballer aller Zeiten.

Und es geht weiter mit geballter Kompetenz: Fernando Llorente, Weltmeister 2010 und Europameister 2012 mit der spanischen Mannschaft. Juve, Sevilla, Tottenham, Neapel, Bilbao, Swansea, Udine, Eibar – insgesamt 185 Tore erzielte der Stürmer in seiner Karriere für seine insgesamt acht Vereine.

Geballte Fußball-Prominenz auf dem Rasen

Ebenfalls dabei ist Bakary Sagna, der als Rechtsverteidiger für Arsenal und Manchester City spielte. 65 mal lief er für Frankreich auf, war bei der WM 2010, 2014 und bei der EM 2016 Teil der Nationalmannschaft.

Und im Tor wartet mit David James der britische Stammkeeper bei der EM 2004. Auf Vereinsebene war er für Liverpool, ManCity und West Ham aktiv.

Wer neben der EM also ein bisschen in Fußball-Nostalgie schweben will, kann sich an den Tagen vor dem Endspiel auf einen Abstecher nach Essen begeben.