Essen und Dortmund: Frauen zur Prostitution gezwungen – Razzia gegen Menschenhändler!

Zugriff unter anderem in Essen und Dortmund! Der Bundespolizei ist am Mittwoch (9. April) ein Schlag gegen internationale Menschenhändler gelungen. Es geht um eine Bande, welche Frauen mit erschlichenen Visa nach Europa holten – und anschließend gegen ihren Willen auf den Strich schickten!

„Der Bundespolizei ist heute ein weiterer wichtiger Schlag gegen Schleuserbanden gelungen. In enger Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern wurden mehrere Schleuser festgenommen und Wohnungen in zehn Bundesländern durchsucht“, erklärte Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gegenüber der „Bild“.

In Deutschland wurden insgesamt 25 Objekte durchsucht. Dabei standen auch Wohnungen und Prostitutionsstätten in Essen und Dortmund im Fokus.

„Diesen Weg müssen wir weitergehen“

Es geht um gewerbsmäßiges Einschleusen, Menschenhandel und illegale Prostitution. Die Bande handelt dabei offenbar international. Ermittelt wird auch unter anderem in Großbritannien.

Faeser sagte, man habe die Bundespolizei in den letzten Jahren um jeweils 1000 Stellen gestärkt. „Diesen Weg müssen wir weitergehen, wenn wir das Geschäft der Schleuser weiter bekämpfen und die irreguläre Migration zurückdrängen wollen.“ Die Razzien wurden in Zusammenarbeit mit der europäischen Polizeibehörde Europol durchgeführt.

Am 1. April gab es bereits eine Razzia in NRW

Immer und immer wieder finden nicht nur in NRW Razzien statt. Zuletzt rückten am 1. April n den frühen Morgenstunden hunderte Einsatzkräfte in vier Bundesländern aus. In Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland sowie gleichzeitig in Italien gingen die Beamten dabei gegen die Mafia und organisierte Kriminalität vor.

