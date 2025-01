Essen: Edel-Döner für zehn Euro! Gibt es ausgerechnet HIER

Na, hier läuft einem das Wasser im Munde zusammen! Döner gehört zu den beliebtesten Fast-Food-Gerichten in Deutschland. Auch in Essen isst man die deutsch-türkische Spezialität gern und viel. Jetzt verkauft ein alteingesessener Händler einen der besonderen Art – einen regelrechten Edel-Döner!

Denn seit Oktober verkauft Mazlum Cengiz (51) in Katernberg in seinem Laden „Kebabye“ Döner. Doch nicht der „normale“ Döner – es sollte etwas ganz Besonderes sein. Und ist es auch geworden! Das Fleisch kommt nämlich vom Nacken und Schenkel eines Jungbullen – der Steak-Döner ist also geboren. Und zwar made in Essen…

Essen: Edel-Döner für zehn Euro!

Gegenüber der „WAZ“ erzählt Mazlum Cengiz: „Ich habe lange überlegt, was es noch nicht auf dem Markt gibt. Es sollte etwas Neues und Besonderes sein.“ Das Fleisch sei lediglich mit Salz und Pfeffer gewürzt. Auch für ihn selbst ist das Ganze natürlich viel teurer als ein herkömmlicher Spieß aus Hackfleisch. Deshalb verkauft er einen kleinen Döner mit Steak-Fleisch für 7,50 Euro, eine große kostet stattliche zehn Euro!

Vorerst werde das auch das Ende der Fahnenstange sein, denn die Menschen in Katernberg hätten laut Cengiz „nicht so viel Geld“. Neben dem Premium-Döner gibt es auch Hähnchen-Döner und Currywurst zu kaufen. „Die Kunden kommen hier rein und fragen nach Currywurst. Die wollen wir dann natürlich auch anbieten“, erklärt Cengiz die ungewöhnliche deutsch-türkische Kombination.

Steak-Döner der Dauerbrenner

Bislang verkaufe sich der Steak-Döner noch am besten. Neben dem Fleisch können je nach Vorlieben noch Soßen und Salatzutaten hinzugefügt werden. Alles sei aus eigener Herstellung. Eine perfekte Kombi gebe es nicht, denn: „Jeder isst seinen Döner anders!“ Wie er auf den Namen des Dönerladens gekommen ist, wann die meisten Kunden zu ihm strömen und was sie zum Zehn-Euro-Döner sagen, kannst du bei der WAZ nachlesen!