Essen: Messerstecherei in Disko! Großeinsatz ++ mehrere Verletzte

Am frühen Sonntagmorgen soll es in der Diskothek Essence zu einem Messerangriff gekommen sein. Nach ersten Informationen habe sich der Vorfall gegen 3.25 Uhr im Bereich der Kasse abgespielt. Die Polizei verweist auf eine Pressemitteilung, die sie am Sonntagmorgen verschicken will. Der Einsatz laufe aktuell noch.

Was bisher von vor Ort gemeldet wird: Es soll mehrere Verletzte geben. Es kam anschließend zu einem Großeinsatz von Rettungskräften und Polizei.

Nach den bisher unbestätigten ersten Informationen haben mehrere Täter mit einem oder mehreren Messern auf Menschen eingestochen. Danach seien die Angreifer geflüchtet.

Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften in der Disko Essence. Foto: Justin Brosch

Mehrere Rettungswagen und Notärzte waren anschließend im Einsatz, um die Verletzten zu versorgen. Die Kriminalpolizei Essen ermittelt.

Mehr zum Essence Club:

in der Viehofer Straße in der Innenstadt

Club mit Lounges, Cocktailbar und Bistro

in den Hallen eines ehemaligen Kinos

musikalische Ausrichtung: House, R’n’B, Black Music

*Weitere Informationen folgen in Kürze*