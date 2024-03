„Essen diese“ macht es offiziell: „Geht in die zweite Runde“

Mit dem Sommer und den warmen Temperaturen kommt auch in NRW die Lust auf Events, Partys und Veranstaltungen. Die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ haben in diesem Zuge eine große Ankündigung gemacht, die bei den Anwohnern bereits eingeschlagen hat wie eine Bombe.

Das große Straßenfest in Rüttenscheid mit dem Namen „Projekt Rüttenscheid“ lockte im vergangenen Jahr Hunderte von Menschen an. Es gab viel gute Musik, Bier und vor allem eins: gute Stimmung. Jetzt macht „Essen diese“ es offiziell.

Essen: „Projekt Rüttenscheid“ geht in die zweite Runde

Es ist eine Nachricht, auf die zahlreiche Menschen aus Essen und Umgebung schon gehofft haben: „It‘s official, Projekt Rüttenscheid geht in die zweite Runde“, kündigen die Verantwortlichen auf Instagram an. Vom 05. Juli bis zum 06. Juli verwandelt sich die liebevoll genannte „Rü“ wieder in Essens wohl größtes Straßenfest.

Das bekannte „Rü-Fest“, das 2019 zum letzten Mal auf der Rüttenscheider Straße stattfand, konnte im vergangenen Jahr nicht auf die Beine gestellt werden. Deshalb entschieden sich die Macher der Instagram-Seite „Essen diese“ kurzerhand, selbst ein Straßenfest zu organisieren – mit Erfolg. Zahlreiche bekannte Musiker, darunter „PA Sports“, traten bei der großen Party im vergangenen Jahr auf. Nun soll es im Sommer weitergehen.

Was ist geplant?

Was genau die Veranstalter alles so vorhaben, verraten sie noch nicht. „Mehr Infos zum Programm etc. gibt’s bald!“, versprechen sie geheimnisvoll auf Instagram. Immerhin gibt es gute Nachrichten für die Fußballfans: Da an diesem Wochenende die Viertelfinalspiele der EM stattfinden „prüfen wir gerade noch die Möglichkeiten eines Public Viewings“.

Fast 4.800 Mal (Stand: 28. März) wurde der Beitrag auf Instagram geliked, was schon erahnen lässt, wie begeistert die Essener von dieser Ankündigung sind. Mit den Worten „umsonst, draußen, gute Musik und lecker Bierchen!“, machen die Verantwortlichen den Fans Lust auf das große Straßenfest.