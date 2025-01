Essener spüren bei diesem Anblick einen Kloß im Hals – „Eine Schande“

Wie viele Städte im Ruhrgebiet ist auch Essen im stetigen Wandel. Geschäfte in der City kommen und gehen, die Infrastruktur wird immer weiter ausgebaut und das Leben in Essen ändert sich.

Umso schöner ist es für viele Essener, einen nostalgischen Blick in die Vergangenheit zu werfen und sich an die alten Zeiten zu erinnern. Ein Foto, das die Stadt Essen im Netz veröffentlichte, sorgt deshalb für viele sentimentale Kommentare und beklemmende Gefühle.

Essen: Altes Foto von Rathaus sorgt für Wirbel

Oh, die gute alte Zeit… Auf Facebook hat die Stadt Essen ein Foto von dem dritten Rathaus heraus gekramt, das vor über 100 Jahren aufgenommen wurde – genauer im Jahr 1905.

„Hier seht ihr das Rathaus Essen am 31. Oktober 1905“, heißt es in dem Beitrag zu einer imposanten schwarz-weiß Aufnahme.

Das Rathaus existierte in der damaligen Form von 1878 bis 1964. Es wurde im Stil der Neugotik erbaut und befand sich genau in der Innenstadt am Markt zwischen der Kettwiger Straße und dem heutigen Kennedyplatz. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Rathaus durch einen Luftangriff im März 1943 beschädigt, große Teile der Fassade zerstört. Nachdem der Wiederaufbau 1956 abgeschlossen war, verkaufte der SPD-geführte Rat der Stadt das Rathaus 1964 an den Wertheim-Konzern. Viele Essener finden das bis heute schade.

Essen: „Heutige Stadt ist absolut gesichtslos“

So kommentieren zahlreiche Essener unter dem Bild, dass sie das alte Rathaus vermissen. „Eine Schande, dass dieses wunderbare Gebäude nicht erhalten wurde“, schreibt etwa ein Mann. „Mit dem Abriss zugunsten eines Warentempels begann der kontinuierliche Abstieg der Innenstadt! Und heute wird immer noch munter weitergemacht“, poltert ein anderer.

„Die heutige Stadt ist absolut gesichtslos“, pflichtet eine Kommentatorin bei. „Schade Essen. Das jetzige Gebäude ist hingegen ja eine Schande“, findet auch ein weiterer Essener.