Immer wieder sorgen Unachtsamkeiten im Straßenverkehr zu Unfällen. Am Dienstagnachmittag (9. Januar) ist einer in Essen dazugekommen. Im Stadtteil Kray fuhr ein Schulbus eine Person an.

Der Unfall ereignete sich in der Korthover Straße in Höhe des Discounters Aldi. Die Polizei ist vor Ort, zudem noch ein Notarzt und zwei Rettungswagen. In Folge dessen ist die Straße in Essen aktuell nur einspurig befahrbar.

Essen: Unfall bei Aldi! Schulbus fährt Person an

Sowohl Aldi-Kunden als auch Autofahrer, die die Straße nutzen, müssen sich auf Verzögerungen und einen kleineren Stau einstellen. Warum es zum Unfall gekommen, ist laut DER WESTEN-Informationen noch unklar.

Essen: In Kray fuhr ein Schulbus bei Aldi einen Fußgänger an. Foto: Justin Brosch

Die Polizei steckt noch in den Ermittlungsarbeiten. Möglicherweise wollte das Unfallopfer über die Mittelinsel die Straße überqueren – ehe es zum fatalen Zusammenstoß gekommen ist.

Glücklicherweise schwebt der Fußgänger nicht in Lebensgefahr, wurde aber augenscheinlich schwer verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt.