Essen: Irre Szenen auf A52 – Polizisten trauen ihren Augen nicht

Heftiger Vorfall am frühen Sonntagmorgen (21. April) auf der A52 in Essen. Gegen 3.50 Uhr fuhr ein Streifenwagen der Autobahnpolizei über die Autobahn in Fahrtrichtung Essen.

An der Anschlussstelle Essen-Kettwig sahen die Beamten plötzlich einen Ford auf dem Seitenstreifen. Währen es im Inneren des unbeleuchteten Wagens ruhig war, ging davor mächtig die Post ab.

Essen: Brutaler Zwischenfall auf der A52

Denn mitten auf der Autobahn gingen sich gleich mehrere Personen an die Gurgel. Die Polizisten hielten an und gingen sofort dazwischen. Was sich davor zugetragen haben muss, ist kaum zu fassen.

Den Aussagen der beteiligten Streithähne zufolge soll es auf dem Heimweg zu einem Streit zwischen dem Fahrer des Wagens und einem seiner Beifahrer gekommen sein. Der soll ihn vom Rücksitz plötzlich attackiert haben – und zwar mit einer Glasflasche!

Mann eskaliert auf A52 in Essen

Um einen Unfall zu vermeiden und sich vor dem Angreifer zu schützen, steuerte der Fahrer seinen Ford auf den Seitenstreifen der Autobahn. Als die Auseinandersetzung neben der Fahrbahn weiterging, tauchte plötzlich die Polizei auf. Selbst unter den Augen der Beamten konnte der aggressive Beifahrer sich noch immer nicht beruhigen.

Die Polizisten mussten mit ansehen, wie er nicht nur auf den Fahrer, sondern auch noch auf einen weiteren Insassen des Autos losgehen wollte. Das wussten die Einsatzkräfte allerdings zu verhindern und führten den Mann ab. Am Ende ließen die Polizisten die Gruppe weiterfahren. Allerdings ohne den renitenten Angreifer. Der musste zuerst eine Blutprobe abgeben und wanderte dann in die Ausnüchterungszelle der Essener Polizei.

Der Grund für den Streit unter den Fahrzeuginsassen ist bislang unbekannt. Die Polizei Essen hat nun die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernommen.