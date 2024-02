Edeka in Essen: Heftige Szenen! Kunden fallen vom Glauben ab

Wer in der Nacht von Samstag (17. Februar) auf Sonntag (18. Februar) zur späten Stunde noch auf den Straßen unterwegs war, der konnte in einem Edeka in Essen einen besonders ungewöhnlichen Vorfall beobachten. Diesen Anblick wird wohl keiner der Anwesenden so schnell wieder vergessen.

Gegen 00:20 Uhr krachte es plötzlich – und zwar gewaltig. Nur wenige Augenblicke später zeichnete sich schließlich das Ausmaß des Verkehrsunfalls ab. Ein Fahrer verlor völlig unverhofft die Kontrolle über seinen Wagen und landete schließlich mit voller Wucht in dem Fester einer Edeka-Filiale in Essen. Wie es dazu kommen konnte? Das ist bislang noch unklar.

Edeka in Essen: Polizei-Ermittlungen dauern an

Der Unfall ereignete sich auf der Altendorfer Straße in Essen-Bochold. Dadurch, dass der Fahrer mit seinem VW Golf GTI nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem gewissen Tempo in der Edeka-Scheibe gelandet ist, wurden Anwohner der umliegenden Gebäude durch die lauten Aufprall sofort alarmiert.

Bereits kurze Zeit später trafen die ersten Rettungskräfte ein, die von einem Notarzt begleitet wurden. Der 19 Jahre alte Fahrer blieb glücklicherweise trotz des sichtbar schweren Aufpralls unverletzt. Dies bestätigte auch die medizinische Untersuchung, der er sich kurz nach dem Unfall unterziehen musste. Auch der Beifahrer überstand den kuriosen Verkehrsunfall zur späten Stunde unversehrt. Der VW Golf GTI und die Edeka-Filiale kamen hingegen weniger glimpflich davon, wie sich nur wenig später herausstellte.

„Am Gebäude und am Fahrzeug entstanden hohe Sachschäden“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei Essen. Nachdem der verunfallte Wagen von einem Abschleppdienst aus der Schaufensterscheibe gezogen wurde, stellten die Polizisten den Pkw sicher. Weiteren Ermittlungen zur Unfallursache hat sich das Verkehrskommissariat angenommen.