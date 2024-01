Amerikaner läuft durch Essen – dieser Anblick versetzt ihn ins Staunen

Deutsche sitzen den ganzen Tag in Lederhosen auf einer Holzbank und trinken ein Bier. Das ist zumindest das Bild, das (leider) immer noch sehr viele Amerikaner von uns Deutschen haben.

Umso schöner ist es zu sehen, wie die Klischees langsam abgebaut werden. Als ein Amerikaner Deutschland besucht, kann er kaum glauben, was er sieht. Ausgerechnet Essen besucht er auf seiner Deutschlandreise.

Amerikaner in Essen: Ihm fehlen die Worte

Als ein junger Mann in Deutschland zu Besuch war, teilte er über Youtube seine Erfahrungen über das vermeintliche Land des Biers und der Weißwurst mit. „Jede einzelne Sache, die ich gesehen hab, war wunderschön“, erzählte er überrascht in seinem Video. Besonders angetan war er von der Essener Innenstadt. „Die Gebäude sind super modern, sie sehen fast schon futuristisch und stylisch aus“, ist sein Fazit, nachdem er die Stadt im Ruhrpott besucht hat. Es sei ganz anders als in Köln, wo die Gebäude eher älter waren, fügt er hinzu.

Dass einmal US-Amerikaner in Essen herumstampfen würden, das hätte man nicht sofort erwartet. Auch der Amerikaner selbst ist dieser Meinung: „Wie viele von euch wissen, versuchen die meisten Amerikaner wie ich nie, unsere Komfortzone zu verlassen und die Grenze zu überschreiten.“

Zufriedene Follower

Die Resonanz unter seinem Video ist in jedem Fall mehr als positiv. „Toll, dass du nicht nur Touristenattraktionen besuchst. Städte wie Essen sind das wahre Deutschland“, schrieb beispielsweise ein User. Auch andere User loben den Amerikaner in den Kommentaren für seine Weltoffenheit und freuen sich, dass endlich mal ein Amerikaner Deutschland kennen lernen will und nicht nur den Klischees folgt. Ein anderer Mann aus Amerika teilte ebenfalls seine Erfahrungen: „Die Landschaft und Gebäude sind schön und ich war auch überrascht“, beschrieb er seinen Trip nach Deutschland.

Scheinbar hat Deutschland mehr zu bieten, als viele Amerikaner für möglich gehalten hatten. Und wer weiß, vielleicht sehen wir jetzt ja häufiger Touristen in Essen, die sich von den modernen und futuristischen Gebäuden ein Bild machen möchten?