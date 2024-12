Aldi in Essen ändert Öffnungszeiten zu Silvester – hier kannst du sogar Neujahr einkaufen

Egal ob Essen, Hamburg, München oder Berlin: Aldi und Lidl ringen überall in Deutschland um die Gunst der Kunden. Die beiden Discounter-Riesen wollen sich von ihrem jeweils größten Konkurrenten um keinen Preis den Rang ablaufen lassen.

Deshalb dürfte Aldi-Nord die Situation am Essener Hauptbahnhof schon immer ein Dorn im Auge gewesen sein. Denn ausgerechnet in der Heimat des Einzelhandels-Konzerns sollte Lild ein besonderes Privileg genießen. Doch das Blatt hat sich 2024 gewendet.

Aldi gelingt Mega-Coup in Essen

Eigentlich ist die Lage klar. Supermärkte und Discounter dürfen ihre Waren in NRW in der Regel nur montags bis samstags anbieten. An Sonn- und Feiertagen bleiben die Läden geschlossen. Doch das Ladenöffnungsgesetz NRW sieht Ausnahmen vor. Eine davon ist unter Paragraf 9 der Verordnung geregelt:

„Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein.“

Auf dieser Grundlage darf Lidl im Essener Hauptbahnhof auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Das sprach sich natürlich im Ruhrgebiet herum, weshalb die Filiale des Discounters immer mehr Berühmtheit erlangt hat. Doch jetzt hat die besondere Lidl-Filiale Konkurrenz bekommen. Denn im September 2024 hat ein neuer Aldi in unmittelbarer Nähe zum Essener Hauptbahnhof eröffnet. Weil der Eingang durch die Unterführung mit dem Reiseverkehr verbunden ist, darf die Filiale ebenfalls an Sonn- und Feiertagen öffnen (mehr dazu hier >>>).

Das sind die Öffnungszeiten bei Aldi in Essen

Normalerweise öffnet die Aldi-Nord-Filiale am Willy-Brand-Platz 1 montags bis samstags zwischen 6 und 22 Uhr. Sonntags gehen die Türen hingegen erst um 9 Uhr auf.

Zu Silvester und am Neujahrstag gelten jedoch besondere Öffnungszeiten. So öffnet die Aldi-Filiale am Essener Hauptbahnhof Silvester zwischen 6 und 16 Uhr. Neujahr beginnt der Verkauf um 9 Uhr und endet um 20 Uhr.