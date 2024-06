AfD-Parteitag in Essen: Polizei hat dringende Bitte an Anwohner – DAS solltest du in der Tasche haben

Am Samstag (29. Juni) sind alle Blicke auf Essen gerichtet: Dann findet in der Stadt der AfD-Parteitag statt. Es wird der größte Polizei-Einsatz werden, den es in Essen jemals gegeben hat. Zehntausende Demonstranten haben sich bereits angekündigt – und das hat natürlich auch Auswirkungen für die Anwohner.

Wer in Essen-Rüttenscheid und Umgebung wohnt, der wird von den Demonstrationen rund um den AfD-Parteitag in Essen wohl oder übel betroffen sein. Auf einer anberaumten Pressekonferenz am Dienstagmittag (25. Juni) bat die Polizei bei den Anwohnern um Geduld – und hatte gleichzeitig noch einen wichtigen Appell.

AfD-Parteitag in Essen: Anwohner müssen mit Einschränkungen rechnen

„Das Geschehen rund um den Parteitag wird erhebliche Auswirkungen auf das Tagesgeschäft, auf den Alltag der Menschen in der Stadt haben. Wir sind uns dessen bewusst und wir haben das mögliche getan diese Einschränkung auf das unbedingt Notwendige zu begrenzen, aber ohne, in Teilen auch deutlich spürbaren Einschränkungen, vor allem im Bereich ungehinderter Mobilität, werden wir leider nicht auskommen“, betonte Polizeipräsident Andreas Stüve auf der Pressekonferenz.

Trotz alledem wirst du am Wochenende deine Einkäufe erledigen und Besuch empfangen dürfen. Das garantierte Stüve. Doch, wenn du dich am Wochenende aus deinem Haus begibst, solltest du eine Sache in jedem Fall in deiner Tasche haben.

AfD-Parteitag in Essen: Anwohner sollten ihre Tasche kontrollieren

„Meine Empfehlung wäre ein bisschen mehr Zeit einzuplanen und auf jeden Fall den Personalausweis mitzuführen. Wir haben als Teil des Sicherheitskonzeptes an verschiedenen Stellen rund um das Messegelände und um das weitere Umfeld Sperr- und Kontrollstellen errichtet beziehungsweise werden diese noch errichten und um die passieren zu können, kann es erforderlich sein, die Identität zu bestätigen über den Personalausweis“, erklärte der Polizeipräsident.

Rund um den AfD-Parteitag in Essen herrscht viel Trubel. So muss zum Beispiel das Gruga-Bad von Freitag (28. Juni) bis Sonntag (30. Juni) deswegen schließen – und dass ausgerechnet bei Temperaturen von über 25 Grad (wir berichteten).

Doch das ist nicht der einzige Ärger: So äußerte sich die Polizei Essen auf der Pressekonferenz außerdem über das "Camp gegen Rassismus", welches nicht an der ursprünglich geplanten Örtlichkeit stattfinden kann.