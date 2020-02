Abellio in NRW: Auf diese Totalsperrung zwischen Essen und Duisburg musst du dich jetzt einstellen

Abellio NRW hat eine Totalsperrung auf der Strecke zwischen Essen und Duisburg angekündigt. Die ab Montag (3. Februar) bis Freitag (7. Februar) erfolgen.

Dafür wird ein Schienersatzverkehr eingerichtet.

NRW: Zwei Linien betroffen

Bei Abellio ist in dieser Woche mit Ausfällen und geänderten Fahrzeiten zu rechnen. Betroffen sind die Linien RB 35 und RB 32 in NRW. Diese fallen in der Zeit von jeweils 0.30 Uhr bis 5.30 Uhr aus, wie Abellio in einer Pressemitteilung meldet. Dafür sollen Busse die Fahrgäste befördern. Diese fahren folgende Haltestellen an:

Essen-Altenessen: Essen Altenessen Bf

Essen-Bergeborbeck: Bergeborbek Bf

Essen-Dellwig: Essen Dellwig Bf

Oberhausen Hbf: OB Hbf/Rhein. Industriemuseum

Duisburg Hbf: Neudorfer Str. (Höhe Hausnummer 50)

Halte entfallen - Verspätungen angekündigt

Bei der Linie RB 35 wird täglich eine Fahrt betroffen sein. Auf dem Abschnitt Duisburg Hauptbahnhof bis Gelsenkirchen Hauptbahnhof wird die Bahn eine Umleitung fahren. Oberhausen Hauptbahnhof, Essen-Dellwig, Essen-Bergeborbeck, Essen- Altenessen und Essen Zollverein Nord werden nicht angefahren.

Zudem wird es bei der Fahrt zu einer Verspätung von zehn Minuten kommen. Abellio empfiehlt, den Schienenersatzverkehr der Linie RB 32 ab Duisburg Hauptbahnhof zu nutzen. Dieser hat Anschluss an die Zugfahrt der Linie RB 32 in Essen-Altenessen, welche dann weiter nach Gelsenkirchen fährt.

Einschränkungen wird es auch auf den Linien S2 und RB 32 geben. Auf einzelnen Fahrten muss mit geänderten Fahrzeiten auf dem Abschnitt Castrop-Rauxel Hauptbahnhof und Recklinghausen Hauptbahnhof/Essen-Altenessen/Essen Hauptbahnhof gerechnet werden.

Abellio empfiehlt deshalb, die aktuellen Fahrzeiten zu beachten und mehr Reisezeit einzuplanen. Das geht aus der Pressemitteilung hervor.