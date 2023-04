A52 in Essen muss wegen Bombe gesperrt werden ++ HIER sind Haushalte von Gas und Wasser abgeschnitten

Wegen eines Bombenfunds in Essen muss die A52 am Montag (24. April) vorübergehend gesperrt werden. Der Blindgänger ist am Morgen bei Sondierungsarbeiten an der Werrastraße 43 im Stadtteil Bergerhausen gefunden worden.

Die Stadt Essen spricht von einer vergleichsweise kleinen Bombe. Deshalb beträgt der Radius, in dem zur Entschärfung der britischen 2,5-Zentner-Bombe evakuiert werden muss, lediglich 300 Meter. Genau in dem Bereich liegt allerdings unglücklicherweise die A52. Wir halten dich über alle Entwicklungen zur Evakuierung und Entschärfung hier im Newsblog auf dem Laufenden.

A52 in Essen muss gesperrt werden

Insgesamt sind nach Angaben der Stadt Essen 2.083 Personen von der Evakuierung betroffen. Weil der Aufwand zu groß sei, werde das im Umkreis liegende Krankenhaus (Huyssenstift) sowie das betroffene Altenheim nicht evakuiert, hieß es am Nachmittag. „Während der Entschärfung werden sich betroffene Patientinnen und Patienten sowie Personal in Gebäudeteilen aufhalten, die von der Bombe abgewandt liegen.“

Adresse Bombenfund: Werrastraße 43

Betreuungsstelle: Helmholtz-Gymnasium, Rosastraße 83, 45130 Essen

Gefahrentelefon zur Bombenentschärfung: 0201 88-33333

Alle beteiligten Einsatzkräfte sind bemüht, die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Deshalb wird die 52 erst nach Abschluss aller Maßnahmen gesperrt.

Die A52 in Essen muss wegen eines Bombenfunds in Bergerhausen gesperrt werden. Foto: Justin Brosch

Haushalte in Essen von Gas und Wasser abgeschnitten

18.14 Uhr: Der erste Evakuierungsdurchgang ist abgeschlossen. Es folgt nun ein zweiter.

18.01 Uhr: Die Arbeiten der Stadtwerke in einem Abschnitt der Werrastraße zwischen A52 und Töpferstraße sind beendet. Dort werden Haushalte ab den nächsten Minuten weder mit Wasser noch mit Gas versorgt. Läuft die Entschärfung wie geplant, sollen die Wasseranschlüsse der von der Evakuierung betroffenen Haushalte in der Nacht wieder in Betrieb genommen. Das Gasversorgung könne erst morgen wieder hergestellt werden. „Die Stadtwerke Essen bitten darum, dass die Haushalte morgen erreichbar sind, damit die Hausanschlüsse durch die Mitarbeitenden der Stadtwerke erreichbar sind.“

17.33 Uhr: Wie die Stadt soeben mitteilte, ist der erste Evakuierungsdurchgang weitestgehend abgeschlossen. Dabei sind mittlerweile 173 Einsatzkräfte im Einsatz, die unter anderem etwa 30 Krankentransporte durchgeführt haben.

Evakuierung in Essen verzögert sich

16.42 Uhr: Glück für Pendler. Pech für Anwohner. Aufgrund der Verzögerung wird die A52 nach Angaben der Stadt Essen erst in den Abendstunden gesperrt – also erst nach dem Feierabendverkehr. Die Autobahn wird in Fahrtrichtung Dortmund ab der Anschlussstelle Rüttenscheid gesperrt. In Richtung Düsseldorf wird am Autobahnkreuz Essen-Ost eine Auffahrt auf de A52 nicht möglich sein. In Richtung Dortmund werden die Autobahn-Auffahrten Rüttenscheid und Bergerhausen gesperrt, in Richtung Düsseldorf die Auffahrten Bergerhausen und Süd.

16.00 Uhr: Die Evakuierung verzögert sich aktuell wegen notwendiger Arbeiten an Gasleitungen. Die Stadtwerke Essen müssen in der Töpferstraße sowie der Ederstraße vor Sprengung noch das das Gas aus den Leitungen lassen.

Die A52 in Essen liegt im Evakuierungskreis. Foto: Stadt Essen

15.47 Uhr: Viele Anwohner sind bereits evakuiert. Auch aus dem Huyssenstift sind bereits viele Angestellte – soweit möglich – ins Homeoffice gewechselt. Anwohner wurden außerdem aufgefordert, ihre Autos aus dem Evakuierungsradius zu entfernen.