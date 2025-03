Zoo Zajac: Kunden haben nach Aus nur eine Frage – Tierarzt kann es nicht mehr verbergen

Nicht nur in Duisburg ist der Zoo Zajac berühmt. In ganz Deutschland kennt man das – laut dem Guinnessbuch der Rekorde – größte Zoofachgeschäft der Welt. So schlug auch die Nachricht um das Aus bundesweit hohe Wellen. Mehr dazu liest du hier >>>.

Beim Abverkauf, der am Montag (17. Februar) gestartet ist, bekommen Kunden und Besucher eine letzte Gelegenheit, das 13.000 Quadratmeter große Areal für Tierzubehör, Futter und mehre tausend verbleibende Tiere zu sehen. Doch wer am ersten Abverkaufstag in Duisburg-Neumühl vor Ort war, dem dürfte nicht entgangen sein, dass eine der Hauptattraktionen des Zoo Zajac hier schon nicht mehr zu finden ist.

Zoo Zajac: Wo sind die Faultiere hin?

Auch im Netz schlug das Aus des Zoofachgeschäfts wie eine Bombe ein. Neben Tierschützern, die das Aus des Zoo Zajac geradezu begrüßten, meldeten sich auch einige Fans zu Wort, die die Nachricht nur schwer verkraften können. „Bin sehr traurig, dass es euch bald nicht mehr gibt. War immer sehr gerne bei euch, werde euch sehr vermissen“, hieß es etwa bei Instagram. „Ihr seid und bleibt unersetzbar. Als langjährige Stammkundin sage ich von Herzen Danke für eure tolle Beratung“, so eine andere.

Wiederum anderen brannte dagegen eine Frage auf der Seele: „Weiß man schon, wo für Fridolin, Frieda & Lenox die Reise hingeht?“ Dabei handelte es sich um die Faultiere, die im Zoo Zajac zu einer der Hauptattraktionen geworden waren. Besonders Faultier-Baby Fridolin, das hier im Jahr 2022 geboren wurde, wird wohl für viele unvergessen bleiben. Ein Tierarzt klärt jetzt auf, wie es mit den Faultieren weitergeht.

Tierarzt sorgt für Gewissheit

Rund 50 Bestandstiere seien in der letzten Zeit bereits über ein Zoo-Zajac-Netzwerk vermittelt worden. Wie der Tierarzt Joachim Hinderfeld vor dem Abverkauf am Montagnachmittag betonte, sei es dabei nicht um Wirtschaftlichkeit gegangen. Von den noch vorhandenen Tieren solle keines übrig bleiben. Mehr dazu liest du hier >>>.

Auch die Faultiere seien über das Netzwerk in erfahrene Hände gegeben worden. Genauere Details nannte der Tierarzt dazu keine. Doch wie er betonte, konnten nach Gesprächen viele Tiere bereits in Zoos und Tierparks in ganz Deutschland unter Einhaltung des Tier- und Artenschutzes einziehen. Viele Fans der Faultiere dürften jetzt hoffen, dass sich der oder die Besitzer bald zu erkennen geben, damit sie ihre Lieblinge aus dem Zoo Zajac schon bald besuchen können.