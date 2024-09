Zoo Duisburg: Video im Umlauf – Besucher halten es kaum aus! „Ohne Worte“

Es ist nur eine kurze Sequenz, die der Zoo Duisburg am Donnerstag (26. September) veröffentlicht hat. Doch die Aufnahmen aus dem Gehege der Zwergflusspferde zeigt, lassen die Besucher nicht kalt.

Hier kam im April dieses Jahres der kleine „Mufaro“ zur Welt. Seitdem wächst und gedeiht das Zwergflusspferd-Männchen prächtig im Zoo Duisburg. Die neuen Aufnahmen können Tierfreunde kaum aushalten.

Zoo Duisburg teilte Video: „Ohne Worte“

Er ist der heimliche Star im Tiergarten am Kaiserberg. Der kleine „Mufaro“ hat die Herzen der Tierfreunde aus dem Ruhrgebiet im Sturm erobert. Seitdem die Hippo-Familie Zuwachs bekommen hat, ist ein Besuch im Zoo Duisburg ohne einen Gang über die Zoo-Brücke hin zum Gehege der Zwergflusspferde nahezu ausgeschlossen.

Wer es in letzter Zeit nicht in den Duisburger Tiergarten geschafft hat, kann sich jetzt über frische Aufnahme des tapsigen „Mufaro“ freuen. Mit denen hat der Zoo Duisburg nämlich jetzt seine Besucher verzückt. Bei der Beschreibung der herzerwärmenden Aufnahmen brauchten die Verantwortlichen nicht groß auszuholen: „Ohne Worte – einfach so süß unser kleiner ´Mufaro´.“

Kleiner Seitenhieb aus Berlin

Da stimmen die Duisburger sofort zu. Sie überschlagen sich im Netz mit Liebeserklärungen:

Eine kleine Knutschkugel

Einmal knuddeln

Schockverliebt

„Einfach zuckersüß“, stimmt eine Tierfreundin aus Berlin zu, muss aber noch einen kleinen Seitenhieb loswerden: „Unseres ist niedlicher“, heißt es mit einem Augenzwinkern. Sie spielt auf das Zwergflusspferd-Baby an, das Anfang Juni im Hauptstadt-Zoo Welt gekommen ist. Kurz nach der Geburt gab es aber schon große Sorgen um den neuen Star des Berliner Zoos. Die Gründe dafür erfährst du bei unserem Partnerportal „Berlin Live“ >>>

