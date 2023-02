Volksbank in Duisburg: 1.000 Euro Bargeld vor der Tür gefunden – das steckt dahinter

1.000 Euro Bargeld in 50-Euro-Scheinen – wer würde bei diesem Fund vor der Volksbank in Duisburg-Rheinhausen nicht einfach zugreifen?

Eine rechtschaffende Frau aus Duisburg offenbar nicht. Die Findern handelte stattdessen anders und wird nun dafür gefeiert.

Volksbank in Duisburg: 1.000 Euro Bargeld einfach verloren

Die Duisburgerin dürfte wohl nicht schlecht gestaunt haben, als sie die vielen Scheine am Mittwoch (8. Februar) auf dem Bürgersteig vor der Volksbank-Filiale an der Krefelderstraße in Rheinhausen gefunden hatte. Doch statt das Geld selbst einzustecken und sich ihres Lebens zu freuen, brachte die ehrliche Finderin die 1.000 Euro in die Filiale – in der Annahme, dass sie bestimmt jemand vermisst.

Wie die „NRZ“ berichtet, lag der Frau sogar so viel daran, dass der ursprüngliche Besitzer die Summe zurück erhält, dass sie in einer Facebook-Gruppe für Rheinhausener von ihrem Fund erzählte.

Volksbank in Duisburg: „Danke, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt“

Für ihre Entscheidung, das Geld in der Volksbank-Filiale abzugeben, erntete die Duisburgerin daraufhin über 100 „Gefällt mir“-Angaben und viel Lob. „Toll, dass es noch Menschen gibt, die wissen, was ihnen eben nicht gehört“, schreibt eine Person. „Respekt für den ehrlichen Finder“, lautet ein weiterer Kommentar. „Ich bin sprachlos und verneige mich, danke, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt“, steht außerdem unter dem Beitrag.

Wie die „NRZ“ berichtet, waren die Mühen der Finderin dabei nicht umsonst. Ein Sprecher der Volksbank Rhein-Ruhr verkündete bereits am Donnerstag (9. Februar), dass die Besitzerin des Geldes ermittelt werden konnte und sie die 1.000 Euro mittlerweile zurück hat. Ob es einen Finderlohn für die ehrliche Duisburgerin gab, ist dabei allerdings nicht bekannt.