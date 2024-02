Tierheim Duisburg: Frau gibt Katze ab – unfassbar, welche Lüge sie dem Team auftischt

Dreiste Aktion im Tierheim Duisburg! Eine Frau gab dort ihre eigene Katze ab – als wäre das nicht schon traurig genug, konnte sie nicht mal zu ihrer Entscheidung stehen. Stattdessen führte die Katzen-Besitzerin die Mitarbeiter des Tierheims in Duisburgs skrupellos hinters Licht.

Auf Facebook veröffentlichte das Team des Duisburger Tierheims die ganze Geschichte von Katzen-Dame Flora. „Flora wurde Anfang Dezember als ‚Fundkatze‘ bei uns abgegeben. Schnell hat sich herausgestellt, dass es ihre eigene Besitzerin war, die sich als ‚Finderin‘ ausgegeben hat“, heißt es in dem Beitrag vom 20. Februar.

Tierheim Duisburg: Katzen-Dame abgeschoben

Die abgeschobene Katze zeigt sich den Mitarbeitern gegenüber distanziert, obwohl sie nun schon seit mehreren Wochen in der Einrichtung lebt. „Wer weiß, was die ca. 18-jährige Senioren-Dame so erlebt hat …“, gibt sich die Tierheim-Crew verständnisvoll.

Zudem gibt es kleinere Fortschritte in dem Verhältnis zu Flora. Spricht eine ihr bekannte Stimme ihr gut und ruhig zu und hat zudem ein Leckerchen für „etwas Bestechung“ dabei, zeigt sie sich interessierter und entspannter. „Also, wir sind uns sicher: Mit viel Ruhe und Geduld wird Flora auftauen!“

Tierheim Duisburg: „Frau sollte sich schämen“

Auf Facebook suchen die Mitarbeiter des Tierheims in Duisburg nun einen „Altersruhesitz“ für Flora, bei dem sie „als Einzelprinzessin ihr Katzenleben genießen kann.“ Die Menschen in ihrem neuen Zuhause sollten Erfahrungen mit Katzen haben, zudem geduldig und einfühlsam sein. „Flora wird einige Zeit brauchen, sich einzuleben und wieder Vertrauen zum Menschen zu fassen. Wir können es ihr gar nicht so verübeln.“

In den Kommentaren drücken viele Tierfreunde der Katzen-Dame die Daumen, dass sie ein neues Zuhause findet. Doch auch Wut gegenüber der vorherigen Besitzerin macht sich breit. „Die Frau sollte sich schämen. Niemals käme ich auf die Idee, meine 14-jährige Katzen-Dame abzuschieben“, kommentiert etwa jemand.