Tierheim Duisburg schockiert: Tiere nach Weihnachten am Rhein ausgesetzt – „Macht uns traurig“

Ausgesetzt bei eisigen Temperaturen, eng eingepfercht in einer Kiste – und die Frage: Wie kann man so etwas einem Lebewesen bloß antun? Die Pfleger im Tierheim Duisburg waren bei diesem Anblick fassungslos.

Dieser Vorfall macht einfach nur sprachlos, sauer, wütend: Am Rhein wurden kurz nach Weihnachten drei Kaninchen buchstäblich eiskalt in einer Plastikkiste ausgesetzt! Jetzt haben sie im Tierheim Duisburg ein vorübergehendes Zuhause gefunden.

Tierheim Duisburg teilt schlimmes Foto

Auf seinem Facebook-Account (über 20.000 Follower) teilte das Tierheim am Neujahrstag die traurige Geschichte – inklusive herzzerreißendem Foto. Denn wenn man auf das Bild blickt, ist klar: Die Kaninchen müssen schreckliche Stunden ausgestanden haben. In einer viel zu kleinen Kiste wurden sie quasi aufeinandergestapelt achtlos am Rhein abgestellt.

+++Zoo Duisburg: Nach Tod von drei Koalas – Blick in Gehege lässt Besucher ausflippen+++

„Letzten Sonntag wurden diese drei Kaninchen in einer Plastikkiste am Rhein in Asterlagen ausgesetzt – bei eisigen Temperaturen. Offenbar hat hier jemand gemerkt, dass Tiere keine passenden Weihnachtsgeschenke sind. Zum Glück wurden die Kaninchen rechtzeitig gefunden und sind nun in Sicherheit. Doch es macht uns traurig, dass es überhaupt so weit kommen musste. Tiere sind Lebewesen und keine Überraschungspakete unterm Baum!“, betont das Tierheim ausdrücklich in seinem Social-Media-Beitrag.

Tierheim Duisburg hat eine wichtige Bitte

„Wie ihr vielleicht gesehen habt, sind Kaninchen die Tiere, die bei uns im letzten Jahr am häufigsten gezielt ausgesetzt wurden – null Fundtiere wurden von ihren Besitzern wieder abgeholt. Ein trauriger Rekord“, heißt es weiterhin in dem Beitrag.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Und deswegen appelliert das Tierheim: „Falls ihr in eurem Umfeld merkt, dass jemand mit einem Tier überfordert ist, redet miteinander. Es gibt immer Wege, verantwortungsvoll zu handeln – aber Aussetzen sollte nie eine Option sein.“ Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die drei schnell ein neues Zuhause finden – inklusive liebevollen Besitzern.