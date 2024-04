Landschaftspark Duisburg: Fürchterlicher Anblick! Besuchern bricht das Herz

Der Landschaftspark Duisburg gilt als beliebtes Ausflugsziel in NRW. Auch von außerhalb der Stadt reisen Menschen zu dem Industriemerkmal, bewundern die einzigartige Architektur und gehen zwischen den Hochöfen hindurch.

Am Wochenende mündete ein Ausflug in den Landschaftspark Duisburg für Passanten allerdings in einem echten Schock-Moment. In einem Gebüsch machten sie eine Entdeckung, die Tierfreunden direkt das Herz bricht.

Landschaftspark Duisburg: Horror-Fund in Gebüsch

Die Duisburger Tierärztin Kerstin Büttner machte den Fund im Duisburger Landschaftspark letzte Woche auf Facebook publik. So wurde eine Katzendame samt Korb und dreckigem Napf eiskalt in einem Gebüsch zurückgelassen.

„Schnecken haben die klebrigen Reste des Futters schon aufgefressen, die Box war komplett nassgeregnet (stand also schon länger im Gebüsch) und die arme Katze saß verängstigt in ihrer Box und hat vor lauter Angst sogar Pipi in die Box gemacht“, schilderte die Tierärztin die Situation.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Katzendame war in einem jämmerlichen Zustand, hatte einen „abgebrochenen, stark infizierten Eckzahn“ und machte das Tierarzt-Team in Duisburg sprachlos. „Wir sind zutiefst erschüttert, uns blutet das Herz.“

+++ Tierheim Duisburg: Hund kaum wiederzuerkennen – unfassbare Verwandlung! +++

Landschaftspark Duisburg: „Straftat ist keine Lösung!“

Die Angestellten der Tierarzt-Praxis haben zunächst das getan, was nötig ist, die ausgesetzte Katze musste sogar operiert werden. Per Facebook hält das Team alle Tierfreunde auf dem Laufenden, kann schon einen Tag nach dem Fund ein neues Zuhause für die arme Katze präsentieren.

Mehr Themen:

„Sie hat ein neues liebevolles Zuhause gefunden und darf dort mit viel Aufmerksamkeit und Liebe ihre restliche Lebenszeit in Ruhe verbringen und wird weiterhin von uns medizinisch betreut“, heißt es in dem neuesten Beitrag der Praxis Büttner dazu. Die Tierärztin appelliert noch einmal an die Öffentlichkeit: „Für jedes Problem gibt es eine Lösung, aussetzen und damit eine Straftat begehen ist definitiv keine!!!“