Duisburg: Mutter musste es unter VW hervorholen – Kind (6) überfahren!

Schlimmes Unglück in Duisburg! Ein sechsjähriges Kind wurde am Freitagabend (20. September) gegen 18 Uhr auf einem Parkplatz überfahren und dabei schwer verletzt.

Das Drama ereignete sich auf einem Parkplatz am Theo-Barkowski-Platz in Duisburg. Die 52-jährige Autofahrerin berichtete der Polizei, dass sie mit niedriger Geschwindigkeit in eine Parklücke gefahren sei.

Duisburg: Mutter musste Kind unter VW hervorholen

Dabei übersah sie jedoch das auf dem Boden sitzende Mädchen. Die Mutter befand sich zu dem Zeitpunkt auf einem angrenzenden Spielplatz. Gemeinsam mit Zeugen holte sie ihr Kind unter dem VW hervor.

Ein Notarzt behandelte die Sechsjährige vor Ort, ehe sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Verkehrskommissariat 21 hat die Ermittlungen aufgenommen.