Duisburg: Vox-Star hat neue Geschäftsidee im Pott – DAMIT hat wohl niemand gerechnet

Für die Vox-Zuschauer ist er der fleißige Heimwerker mit der frechen Ruhrpottschnauze. Bekannt wurde Marcel Meusel durch TV-Shows wie „Echte Männer“ und „Ab ins Beet“. Doch dass der Mann aus Duisburg neben der Show einem ganz normalen Beruf nachkommt, wird schnell vergessen.

Denn Marcel ist gelernter Krankenpfleger und arbeitet im ambulanten Pflegedienst. Ab April will der 38-Jährige jedoch sein eigener Chef sein und eröffnet einen Pflegedienst auf der Hansastraße in Duisburg-Neudorf.

Duisburg: Vox-Star eröffnet ambulanten Pflegedienst

„Man strebt halt immer nach ein bisschen mehr. Du bist halt viel flexibler gegenüber deinen Mitarbeitern“, erklärt der Duisburger seine Beweggründe gegenüber DER WESTEN. Bis einen Tag vor Start seines eigenen Business arbeitet Marcel Meusel noch als Pflegedienstleiter für einen kirchlichen Träger in Neukirchen-Vluyn. Bislang hatte er 40 Mitarbeiter unter sich, ab April sind es für den Anfang drei Angestellte.

Doch dabei soll es nicht bleiben, denn der 38-Jährige denkt in großem Stil. Um zukünftig auch Mitarbeiter für sich zu gewinnen, setzt der Duisburger auf ein besonderes Konzept. „Viele Pflegedienste arbeiten noch so, dass die Mitarbeiter 12 Tage arbeiten und dann zwei Tage frei haben. Ich biete dagegen eine Fünf-Tage-Woche, sowie ‚Mutti-Schichten‘ an.“ Mutti-Schichten würden so aussehen, dass Mütter eine Arbeitszeit von beispielsweise 8 bis 12 Uhr hätten. „Ich bin selbst dreifacher Vater und weiß daher, dass viele Mütter die Kinder erst mal fertigmachen müssen und daher nicht schon um 6 Uhr anfangen können.“

„Ab ins Beet“-Star Marcel Meusel (r.) eröffnet Pflegedienst in Duisburg. Foto: Tokee bros.

DAS ist für Meusel ausgeschlossen

Auch Marcel Meusel weiß, dass mit seiner Selbstständigkeit neben der Familie und den TV-Auftritten viel Arbeit auf ihn zukommt. „Wenn ich meine Frau nicht hätte, die mir den Rücken freihält, dann würde das nicht funktionieren“, gesteht der Familienvater. Bei einigen Fans des beliebten Vox-Stars könnten nun jedoch auch die Alarmglocken schrillen.

Könnte die neue Herausforderung etwa bedeuten, dass sich Meusel immer mehr aus dem TV-Geschäft zurückzieht? „Das ist ein Hobby, was ich auf jeden Fall beibehalten werde. Für mich ist es eine Abwechslung zu dem alltäglichen Wahnsinn. Das lasse ich mir nicht nehmen“, stellt der „Ab durchs Beet“-Profi auf Nachfrage von DER WESTEN klar. Die neuen „Ab ins Beet“-Folgen, in denen sich Marcel mit seiner Frau Sabrina liebevoll auch mal kabbelt, laufen seit Mitte März immer sonntags um 19.10 Uhr auf Vox. Die Garten-Doku ist auch bei RTL+ online abrufbar.