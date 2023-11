Duisburg: Vollsperrung auf der A59 in Kürze – DAS müssen Autofahrer wissen

Pendler brauchen rund um Duisburg bald starke Nerven – vor allem auf der A59. Eine Vollsperrung zwischen den Anschlussstellen Duisburg-Marxloh und Duisburg-Fahrn ist angekündigt! Und das gleich 14 Tage lang!

+++ Duisburg: Wichtige Bahn-Linie in Kürze gesperrt – DAS musst du jetzt wissen +++

Am „Kaiser-Friedrich-Straße“-Bauwerk sollen nämlich dringend neue Fahrbahnübergänge eingebaut werden. Das hört sich natürlich erstmal nach einer dringenden Notwendigkeit an – doch für all diejenigen, die täglich auf dieser Strecke unterwegs sind, klingt es eher nach einem Albtraum.

Duisburg: Vollsperrung auf A59

Von Montag, den 6. November, ab 10 Uhr, bis zum folgenden Montag, den 13. November, um 5 Uhr, wird der Verkehr in Fahrtrichtung Dinslaken auf der A59 zum Erliegen kommen. Und das ist noch nicht alles. In der Woche darauf, von Montag, den 20. November, ebenfalls ab 10 Uhr, bis zum Montag, den 27. November, um 5 Uhr, wiederholt sich das Spiel.

Es gibt allerdings Hoffnung, denn eine Umleitung über die A42, A3 und B8 ist eingerichtet. Für diejenigen, die mit den unzähligen Abfahrten und Auffahrten des Ruhrgebiets nicht bestens vertraut sind, könnte diese Alternative dennoch ziemlich kompliziert sein. Und auch für die Bewohner in der Gegend, bedeutet diese Nachricht nicht nur Stau und Chaos, sondern auch Lärm und eine Menge Abgase. Die Anwohner können sich also auf eine Menge Stress einstellen.

Falls in den nächsten Wochen also ein Weg nach oder durch Duisburg geplant ist, sollte sich auf die Umstände eingestellt und die Reise sorgfältig geplant werden. Vielleicht ist es auch eine Option das Auto mal Zuhause zu lassen und auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Denn eins steht fest: In Duisburg wird es in den nächsten Wochen auf der A59 turbulent zugehen!