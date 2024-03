Duisburg: Nach Aufnahmestopp bei Tiertafel – überraschende Entscheidung gefällt!

Die Tiertafel in Duisburg war für viele der Rettungsanker in der Not. Gerade in Zeiten steigender Preise gibt es immer mehr Menschen, die sich das Futter ihrer Tiere nicht mehr leisten können. Genau diese Bedürftigen konnten bei der Tiertafel in Duisburg Hilfe bekommen, wenn sie sich anmelden.

Doch genau das war bei der Einrichtung zuletzt nicht möglich. Es wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Der Schock bei Tierfreunden in Duisburg war groß – jetzt gibt es allerdings gute Neuigkeiten.

Duisburg: Tiertafel am Limit – „Mussten Schlusstrich ziehen“

Im September 2023 hatte Jessika Heinen, zweite Vorsitzende der Duisburger Tiertafel, die dramatische Situation um den Aufnahmestopp gegenüber DER WESTEN erläutert. Damals erklärte Heinen, dass die Lage „sehr schlecht“ sei. „Wir kriegen einfach zu wenig Spenden rein und die Kundenzahl steigt von Monat zu Monat.“ Der gesamte Tierfutter-Bestand der Tafel habe auf Spenden basiert. Dazu kamen tierliebe Spender, die das Tiertafel-Team mit Geld oder Futterkäufen unterstützt haben. Aber auch von diesen Helfern kam immer weniger Geld rein.

Insgesamt 1.000 registrierte Nutzer habe die Duisburger Tiertafel. Davon kommen monatlich rund 300 zur Ausgabe. Darunter Bürgergeld-Empfänger, Senioren mit wenig Rente und viele andere Tierhalter, die auf Unterstützung angewiesen sind. „Und es werden immer mehr“, erklärte Heinen. „Da mussten wir jetzt leider mal einen Schlussstrich ziehen.“

Duisburg: Tiertafel öffnet wieder

Doch es gibt Hoffnung für bedürfte Tierbesitzer in Duisburg. Auf Nachfrage von DER WESTEN zum aktuellen Stand des Aufnahmestopps erklärte Jessika Heinen am Mittwoch (20. März): „Wir haben uns heute dazu entschlossen, den Aufnahmestopp zum 13.04.2024 vorerst aufzuheben. Vorerst, weil wir mit den vorhandenen Kapazitäten es erstmal bis Ende des Jahres versuchen wollen, weitere Bedürftige zu unterstützen. Die Anfrage ist groß.“

Tierhalter in schwierigen finanziellen Situationen können also vorerst aufatmen und haben ab Mitte April wieder die Möglichkeit, sich bei der Tiertafel Duisburg für die Tierfutter-Vergabe anzumelden.