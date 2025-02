Duisburg: Frau kauft Hund bei „Kleinanzeigen“ – dann kommt es, wie es kommen musste

Ein Haustier ist für viele Menschen ein geliebtes Familienmitglied – ein treuer Freund, der durch dick und dünn mitgeht. Doch für manche scheint ein Hund leider nichts weiter als eine spontane Laune zu sein.

So wie für Skoobys ehemalige Besitzer aus NRW, die den jungen Vierbeiner im Internet „geshoppt“ haben. Keine 24 Stunden später wollten sie ihn im Tierheim Duisburg wieder loswerden.

Duisburg: Trauriger Schicksalsschlag für Hund

Skooby ist ein Hund, der eine Chance auf ein Für-Immer-Zuhause bekam. Doch dieses wurde dem jungen Vierbeiner direkt wieder genommen. Wie das Tierheim Duisburg auf Facebook mitteilte, wurde die Fellnase ohne große Überlegungen auf „Kleinanzeigen“ gekauft.

Doch seine neuen Besitzer merkten schnell: Ein junger Hund ist kein Kuscheltier. Er ist wild, verspielt und fordert Aufmerksamkeit. Und so kam es, wie es kommen musste. Statt sich der Verantwortung zu stellen, entschieden sich die neuen Besitzer für den schnellsten Ausweg – die Tierheim-Tür. Skoobys Geschichte steht damit exemplarisch für ein riesiges Problem.

Tierheim in Duisburg warnt eindringlich

Spontankäufe von Haustieren im Internet, wie etwa bei „Kleinanzeigen“, sind immer noch eine weit verbreitete Methode, um sich Hund, Katze und Co. anzuschaffen. Viele Tiere stammen aus unseriösen Quellen, oft aus dem Ausland, wo sie unter grausamen Bedingungen aufwachsen. So auch Skooby: Erst Ende Juni 2024 wurde er gechipt und geimpft – Monate nach seiner Geburt. Seine Ohren? Kupiert. Ein schmerzhafter, in Deutschland verbotener Eingriff.

Für Hunde wie Skooby bedeutet dieses Hin und Her enormen Stress. Sie verstehen nicht, warum sie weitergereicht werden, warum das vermeintliche Zuhause plötzlich nicht mehr ihres ist. Doch Skooby hat Glück im Unglück. Er darf nun erstmal in Duisburg zur Ruhe kommen – und dann hoffentlich ein echtes Für-Immer-Zuhause finden.

Das Tierheim Duisburg appelliert an Tierfreunde: „Bitte informiert euch vorher! Wer mit dem Gedanken spielt, einen Hund aufzunehmen, kann jederzeit einen Beratungstermin mit unseren erfahrenen Tierpflegern vereinbaren.“ Skooby wartet jetzt auf Menschen, die ihn wirklich lieben – und nicht einfach per Mausklick bestellen und zurückgeben.