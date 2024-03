Duisburg: Tier in Grusel-Stätte entdeckt – „Mit Sicherheit kein Einzelfall“

In Duisburg haben Tierschützer einen traurigen Fund gemacht. Zwischen leeren Kanistern, alten Autoreifen und anderem Müll und Unrat stand da plötzlich ein Vierbeiner – ganz allein und verängstigt. Doch wo war sein Besitzer?

Nach diesem sucht der Tierrettungsdienst jetzt und startet deshalb einen Aufruf auf Facebook. Der Besitzer soll sich bitte beim Veterinäramt Duisburg melden. Jedoch hoffen einige Nutzer, dass er das Tier nicht zurückbekommt, wenn er es doch in so einem miserablen Zustand zurückgelassen habe.

Fundtier in Duisburg-Hochfeld

„Achtung, Besitzer gesucht! Wo werde ich vermisst?“, meldet der Tierrettungsdienst Schütz ein Fundtier in Duisburg-Hochfeld. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen Hund, eine Katze oder ein Kleintier, sondern etwas, das eine Nummer größer und ausgefallener ist. Es geht nämlich nicht um ein Haus-, sondern ein Nutztier.

Gesucht wird der Besitzer eines Schafes. Das wurde zufällig in einem vermutlich verlassenen, dafür aber offensichtlich heruntergekommenen Gebäude erfasst. Und das Schaf selbst sieht auch nicht viel besser aus. Verfilzte Fellzottel, verklebt mit Dreck hängen an dem Tier herab.

Duisburg: Schaf von der Straße gerettet

Doch wurde es an diesem Ort nur gesichert, so der Tierrettungsdienst Schütz. „Es lief zuvor im Straßenverkehr.“ So hatten die Retter wohl ein wenig gebraucht, um es einzufangen. Dennoch muss es zutraulich genug gewesen sein, sodass die Finder ein Foto von ihm machen konnten.

„Armes Ding“, kommentiert eine Facebook-Nutzerin das Bild. Eine andere hat sogleich eine böse Vermutung. „Das ist mit Sicherheit kein Einzelfall. Wir wissen alle, wie es für diese Tiere endet. Daran darf ich gar nicht denken“, malt sie sich schon das Schlimmste aus.

Auf dem Foto ist allerdings keine Marke im Ohr oder eine Farbmarkierung auf dem Fell zu sehen. Es könnte also schwierig werden, den Besitzer ausfindig zu machen, solange sich dieser nicht von selbst aus meldet. Darum wird auch darum gebeten, sich beim Veterinäramt Duisburg zu melden, sollte man dieses oder überhaupt ein Schaf vermissen. Bis dahin verbleibt das arme Tier in der Obhut eines Gnadenhofes.