Duisburg: Unfall auf Spielplatz? Stadt zieht drastische Konsequenzen

Der Frühling ist endlich da und die Menschen zieht es auf die Straße. Besonders Familien sind dankbar für die öffentlichen Spielplätze in Duisburg, auf denen sie mit ihrem Nachwuchs eine schöne Zeit verbringen können.

Ein Mann musste gemeinsam mit seinem Sohn jetzt allerdings eine herbe Enttäuschung hinnehmen. Als die beiden an einem Spielplatz in Duisburg-Hochheide ankamen, bot sich ihnen ein überraschendes Bild. Die Stadt Duisburg bezieht Stellung.

Duisburg: Seilbahn auf Spielplatz abgebaut

Am Wochenende berichtete der Mann in einer Facebook-Gruppe über seine Erfahrung am Spielplatz in Duisburg am Sandberg. Demnach wollte sein Junge die Seilbahn dort ausprobieren, er traute sich zum ersten Mal. Doch stattdessen gab es für Vater und Sohn eine Enttäuschung – der Sitz war abgebaut, die Bahn nicht nutzbar.

Auf Facebook fragt der Duisburger andere Einwohner, was wohl dahinter steckt. In den Kommentaren erklären mehrere, dass wohl auf einem anderen Spielplatz etwas vorgefallen sei, jemand spricht sogar von einem Unfall. In der Folge seien die Seilbahnen an vielen Standorten abgebaut worden, so die weiteren Spekulationen.

Duisburg: Stadt bestätigt Maßnahmen

Auf Anfrage von DER WESTEN bezieht ein Sprecher der Stadt Stellung, bestätigt den aktuellen Stand auf dem Spielplatz am Sandberg.

„Auf den Spielplätzen in Duisburg wird, neben den anderen geforderten regelmäßigen Kontrollen der Geräte, im Frühjahr eines jeden Jahres eine sicherheitstechnische Hauptuntersuchung durchgeführt. Bei der Seilbahn u.a. auf dem Spielplatz Am Sandberg/Poststr. wurde eine Unregelmäßigkeit im Seil festgestellt, sodass wir aus Sicherheitsgründen diese Seilbahn außer Betrieb genommen haben“, so das Statement.

Weiter stellt der Sprecher klar, dass die Hersteller der Seilbahn ohnehin empfehlen, die Bauteile aus Sicherheitsgründen auszutauschen. Deshalb kann es immer mal wieder vorkommen, dass Spielgeräte zeitweise außer Betrieb sind. Aber: „Sie werden in Kürze sukzessiv wieder in Betrieb genommen.“