Duisburg: Plötzlich leuchtet alles orange – der Hintergrund ist ernst

Urlaub in Deutschland ist beliebt – schließlich kann man nicht nur schnell mit dem Auto in die Zielstadt fahren, sondern vielerorts auch recht günstig die Seele baumeln lassen. Und laut „Travel Cirus“ bietet Duisburg das Gesamtpaket.

Doch jetzt dürften sich viele Touristen wundern, denn ab diesem Montag (25. November) ist Duisburg an vielen Stellen orange gefärbt und auch zahlreiche Fahnen mit einer eindeutigen Botschaft schmücken die Stadt.

Duisburg: Stadt leuchtet orange – das steckt dahinter

Dahinter steckt aber keine Kooperation mit den Niederlanden, sondern ein ernster Grund. Denn der 25. November ist der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. Und genau an diesem Tag macht die UNO-Kampagne „Orange The World“ seit 1991 auf Gewalt und Hass gegen Frauen aufmerksam.

Immerhin tötet laut „duisburg.de“ statistisch gesehen alle zwei Tage ein Mann seine (Ex-)Partnerin. Sogar weniger als alle vier Minuten fügt ein Mann seiner Partnerin Gewalt zu. Und genau dagegen will sich auch Duisburg unter dem Motto „Gewalt gegen Frauen geht uns alle an! #16Days“ vom 25. November bis 10. Dezember positionieren.

Duisburg bekennt Farbe: Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Seit 2019 nimmt die NRW-Stadt schon an der Aktion teil, in diesem Jahr zum sechsten Mal. Dabei werden besonders auffällige Gebäude wie der Stadtwerketurm, das Riesenrad oder die goldene Leiter am Forum orange angestrahlt.

Außerdem werden wieder an verschiedenen Stellen Fahnen mit der Aufschrift „Nein zu Gewalt an Frauen“ gehisst. Auch das Forum Duisburg wird im Eingangsbereich auf der Königsstraße mit Bannern und einer Spendenaktion auf die Aktion aufmerksam machen.

Wer möchte, kann übrigens auch mit einer kleinen (orangefarbenen) Kerze oder einem Licht im Fenster ein Zeichen setzen. Auch auf Social Media kann man mit Fotos von einem selbst mit ausgestreckter „Stopp“-Hand und den Hashtags #OrangeTheWorld, #16Days, #GewaltStoppen und @unwomengermany eine Botschaft senden.