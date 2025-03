Duisburg: Riesige schwarze Rauchwolke zu sehen – Feuerwehr warnt Anwohner

Großbrand in Duisburg! Schon von Weitem können Anwohner und Besucher eine riesige schwarze Rauchwolke über dem Stadtteil Homberg erkennen. Besorgte Bürger haben DER WESTEN am Montagabend (17. März) Fotos zukommen lassen, die keinerlei Zweifel aufkommen lassen: In Duisburg brennt es!

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Duisburg zum Brand auf einem stillgelegten Firmengelände auf der Königstraße in Homberg alarmiert. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus. Vor Ort stellten die Brandbekämpfer fest, dass der Dachstuhl eines leerstehenden Gebäudes brennt.

Duisburg: Riesige schwarze Rauchwolke über der Stadt

Ein Mitarbeiter der Feuerwehr-Leitstelle zu DER WESTEN: „Wir haben bereits einen Löschzug hingeschickt. Allerdings besteht keinerlei Gefahr für Anwohner, es gibt auch keine Verletzten.“

Die Feuerwehr bekämpft das Feuer über mehrere Drehleitern und führt Luft-Messungen durch. Wichtiger Appell: Die Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung die Fenster schließen.

In Duisburg ist eine riesige schwarze Rauchwolke zu sehen. Foto: Privat

In der ehemaligen Fabrik soll laut DER WESTEN-Informationen brennbare Flüssigkeit entzündet worden sein. Zurzeit sind mehrere Einheiten der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Die Löscharbeiten werden voraussichtlich noch bis in die Nachtstunden andauern.