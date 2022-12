Duisburg: Lagerhalle in Flammen! Rauchsäule kilometerweit zu sehen

Feuerwehr-Einsatz in Duisburg! Am Donnerstag (15. Dezember) brannte ein Auto in einer Lagerhalle an der Kolpingstraße.

Fatal: Die Flammen sind auf die Lagerhalle übergegriffen, eine massive Rauchentwicklung die Folge – und eine Rauchsäule, die noch aus der Ferne zu sehen gewesen ist!

Duisburg: Lagerhalle in Flammen!

Die Feuerwehr ist mit einer Vielzahl an Kräften vor Ort gewesen, glücklicherweise ist der Brand inzwischen unter Kontrolle. Verletzte habe es keine gegeben, so ein Sprecher der Stadt auf DER WESTEN-Nachfrage.

Am Donnerstag hat eine Lagerhalle in Duisburg gebrannt. Die Rauchsäule war noch aus der Ferne zu sehen. Foto: Justin Brosch

Aktuell laufen noch die Löscharbeiten. Warum das Auto in der Werkstatt gebrannt hat, ist unklar. Die Polizei Duisburg ermittelt jetzt.