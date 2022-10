Duisburg: Messerangriff bei Tauffeier – Wochen später gelingt der Polizei ein Coup

Seit Ende September hatte die Polizei Duisburg nach zwei Tatverdächtigen gefahndet, die auf einer Tauffeier einen Mann mit Messern attackiert haben sollen. Nun konnten beide Männer in der rumänischen Stadt Urziceni im Südosten des Landes festgenommen werden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen hatte eine Tauffeier in Duisburg-Rheinhausen, an der rund 140 Gäste teilnahmen, in der Nacht auf Samstag (24. September) ein blutiges Ende genommen. Ein 28-Jähriger aus Hagen wurde bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt.

Duisburg: Messerattacke auf Tauffeier

Die Feier fand in einem Veranstaltungssaal an der Friedrich-Alfred-Straße statt. Doch gegen 1 Uhr nachts eskalierte ein Streit zwischen einem 28-Jährigen und zwei anderen Männer (20, 33) – bis die beiden letztgenannten plötzlich Messer zückten.

Die Männer sollen gnadenlos auf den 28-Jährigen eingestochen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Durch eine schnelle Operation in einem Hagener Krankenhaus konnte der Zustand des Verletzten zwar stabilisiert werden – doch schnell war klar: der junge Mann wird künftig mit körperlichen Beeinträchtigungen leben müssen.

+++ Duisburg: „Großes Müllproblem“ im Norden – selbst Schüler und Kindergartenkinder packen mit an +++

Duisburg: Tatverdächtige werden nach Deutschland ausgeliefert

Nach dem Vorfall Ende September fahndeten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Duisburg mit Fotos nach den beiden Männern, gegen die dringender Tatverdacht wegen eines versuchten Tötungsdeliktes besteht. Dabei warnten die Behörden: Die Männer sind vermutlich bewaffnet!

Mehr News aus Duisburg: Duisburg: Vermisster Arbeiter tot im Thyssenkrupp-Werk aufgefunden! Polizei vor Rätsel

Die Fahndung hatte am vergangenen Donnerstag (13. Oktober) schließlich Erfolg. In Rumänien konnten die beiden Tatverdächtigen laut einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Duisburg schließlich gefasst und festgenommen werden. In den nächsten Wochen sollen der 20- und der 33-Jährige zur Durchführung des weiteren Ermittlungsverfahrens nach Deutschland ausgeliefert werden.