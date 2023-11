Duisburg leuchtet orange auf – Aktion hat einen ernsten Hintergrund

So mancher Duisburger dürfte sich am kommenden Samstag (25. November) erschrecken, wenn er ahnungslos durch die Stadt läuft und nicht Bescheid weiß. Denn am Samstag wird die Ruhrgebietsstadt in ein leuchtendes Orange gefärbt. Was auf den ersten Blick hübsch aussehen mag, hat einen ernsten Hintergrund.

Bereits im vergangenen Jahr hat sich die Stadt Duisburg an der Aktion beteiligt. Sie macht auf den „Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ aufmerksam.

„Orange your City“ – Duisburg ist dabei

Auch in diesem Jahr startet in vielen Städten in ganz Deutschland die Aktion „Orange your City“. Bereits seit 1991 gibt es die Kampagne der UN, die auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen will. „Geschlechtsspezifische Gewalt ist allgegenwärtig und fest in unseren patriarchalen Strukturen verankert“, heißt es auf der Internetseite von UN Women Deutschland. Neben Düsseldorf, Köln und vielen anderen Städten in ganz NRW ist auch Duisburg wieder mit dabei.Die Stadt will ein klares Statement setzen. Die Botschaft „Wir sagen NEIN! zu Gewalt gegen Frauen“ wird auf vielen Fahnen zu sehen sein, die zum Beispiel vor dem Stadttheater und dem Rathaus wehen werden.

Neben der Fahnenaktion wird vor allem die Beleuchtungsaktion für Aufmerksamkeit sorgen. Viele Gebäude werden in Orange erstrahlen. Darunter wieder der Stadtwerketurm, das FORUM Duisburg, das Jobcenter Duisburg und die Agentur für Arbeit Duisburg. Auch das MercatorOne als Eingang zur Königstraße, die Duisburger Stadionmanagement GmbH mit dem Eingangsbereich der Schauinsland-Arena und Duisburg Kontor mit einer Sonderbeleuchtung in der Mercatorhalle unterstützen in diesem Jahr die Aktion.

„Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch Ihren Partner oder Ex-Partner“

Gewalt gegen Frauen geht uns alle an. „Orange your City“ ist daher ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die Gewalt. Auf der Seite der UN Frauen Deutschland sind die erschütternden Fakten nachzulesen:

„In Deutschland ist jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben von physischer und/oder sexualisierter Gewalt betroffen, das sind mehr als 12 Millionen Frauen. Alle 4 Minuten erlebt eine Frau in Deutschland Gewalt durch Ihren Partner oder Ex-Partner. Jeden dritten Tag tötet ein Mann seine (Ex-)Partnerin. Mehr als die Hälfte aller Frauen meidet im Dunkeln bestimmte Orte und fühlt sich unsicher.“ UN Frauen Deutschland

Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg wird die Aktion zu sehen sein. Beispielsweise können wir uns auf das Riesenrad der Familie Gormanns freuen „das auch 2023 den orangefarbenen Abschluss der Königstraße bilden wird.“