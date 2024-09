Duisburg: Beliebtes Café „vorübergehend geschlossen“ – Inhaberin plötzlich verstorben

Bereits seit über 35 Jahren gibt es das beliebte Café in Duisburg-Homberg. Ob auf einen Kaffee und ein Stück Kuchen oder abends als Restaurant für ein leckeres Abendessen, hier trafen sich die Duisburger und die Menschen aus der Umgebung gerne. Neben dem guten Essen punktete das Café „R(h)einblick“ auch immer mit seinem abwechslungsreichen Veranstaltungsprogramm.

Doch darauf müssen die Stammgäste leider vorerst verzichten, denn: Das Duisburger Café musste vorübergehend schließen. Der Grund ist tragisch.

Café „R(h)einblick“ Duisburg: Todesfall im Team

„Liebe R(h)einblick-Freunde, wir sind unendlich traurig – in der vergangenen Nacht ist Martina verstorben.“ Mit diesen Worten wandte sich das Café über Facebook, Instagram und seine Website am 15. September an seine Gäste. Aufgrund des Todesfalls bleibe der R(h)einblick „bis auf weiteres geschlossen; wir bitten um euer Verständnis“, hieß es weiter.

Die Nachricht löste bei vielen Stammgästen einen Schock aus. Die Anteilnahme im Netz war groß und viele, viele Duisburger drückten ihr Beileid aus und richteten in den Beiträgen in den sozialen Netzwerken schöne letzte Worte an die gute Seele des Cafés. „Mein Herzliches Beileid. Ich wünsche euch viel Kraft. Martina war so ein herzlicher und lebensfroher Mensch“, lautete nur einer der vielen Kommentare der Gäste, die sich gerne an Martina erinnerten.

Schock und Trauer

Der traurige Todesfall löste bei über hundert Duisburgern große Betroffenheit aus. Vor allem der Familie und dem gesamten Team hinter dem Café wurde viel Kraft gewünscht. Der Schock über die Nachricht wurde in vielen Kommentaren deutlich. Martina hat mit ihrer Gastfreundschaft und Herzlichkeit für viele unvergessliche Abende im Café „R(h)einblick“ gesorgt.

Einer der Gäste hatte noch ein paar Worte, um uns daran zu erinnern, dass es Dinge gibt, die man nicht auf die lange Bank schieben sollte: „Ich wollte längst mal wieder auf’n Kaffee rumkommen, in Erinnerung an herrliche Abende der Vergangenheit schwelgen“, hieß es in einem bewegenden Kommentar mit der Botschaft: „Leute, wartet nicht! Das Leben haut plötzlich rein, viel zu fest.“