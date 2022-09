Duisburg: Zwei Reisende von Schläger-Gruppe übel attackiert – kennst du die Täter?

Brutaler Vorfall am Hauptbahnhof in Duisburg!

Zwei Personen (20, 22) erlebten am Duisburger Hauptbahnhof einen schrecklichen Alptraum! Eine siebenköpfige Gruppe ging mit Schlägen und Tritten auf die beiden Reisenden ein. Der Vorfall ereignete sich bereits am 29. Dezember 2021, nun schaltet die Polizei die Öffentlichkeit mit Fotos in die Fahndung ein.

Brutale Attacke am Duisburger Hauptbahnhof

Gegen 19.40 Uhr hielten sich die beiden Reisenden am Duisburger Hauptbahnhof auf, als sich plötzlich eine siebenköpfige Gruppe junger Männer den beiden näherte. Zwischen der Truppe und dem Duo kam es zunächst zu einem Streit, der im Anschluss brutal eskalierte.

Die sieben unbekannten Männer griffen das Duo mit Faustschlägen ins Gesicht an, bespuckten sie und traten ihnen in den Unterleib. Sogar eine Flasche soll in die Richtung der zwei Geschädigten geworfen worden sein.

Geschädigte müssen sich in abfahrenden Zug retten

Ein abfahrender Zug entpuppte sich schließlich als Rettung in der Not. Die beiden Reisenden flüchteten in einen Waggon und konnten ihren Peinigern somit entkommen. Mit dem Zug fuhren sie bis nach Düsseldorf, wo sie die Bundespolizei alarmierten.

Kennst du die Verdächtigen? Foto: Bundespolizei (Montage: DER WESTEN)

Nun fahnden die Ermittler öffentlich mit Fotos nach den Tätern wegen gemeinschaftlich begangener gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der 0800/6-888-000 entgegen.