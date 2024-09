Duisburg: Riesige Rauchwolke über der Stadt – das steckt dahinter

Es sind Bilder, einem Angst machen! Über Duisburg hat sich eine riesige, pechschwarze Rauchwolke gebildet. Der Grund ist ein Großbrand auf dem Grillowerk. Wie die Feuerwehr Duisburg mitteilt, entstand um kurz nach 16 Uhr diese riesige Rauchwolke auf dem Gelände des Zink- und Schwefel-Unternehmens.

Sofort rückten Einsatzkräfte aus. Schnell war klar, dass der üble Rauch seinen Ursprung in der Produktionshalle hat. Besonders gefährlich: Der Rauch ist wegen der ausgehenden Chemikalien ätzend! Eine Person wurde von den Feuerwehr-Kräften aus Duisburg verletzt angetroffen.

Duisburg: Riesige Rauchwolke über der Stadt

Es wurde sofort per Gefahrentelefon und Sirenen eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben. Durch die Brandbekämpfung ist der Verkehr auf der Stadtautobahn in Duisburg stark eingeschränkt. Pendler müssen sich auf lange Umleitungen und Staus im Feierabendverkehr einstellen.

Eine riesige schwarze Rauchwolke legt sich über den Norden von Duisburg. Foto: Justin Brosch

Die Feuerwehr ist unter schweren Atemschutz im Einsatz. Der Rauch zieht aktuell in Richtung Nordosten der Stadt ab, bedeckt große Teile des nördlichen Stadtgebiets. Aktuell sind rund 110 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei vor Ort, es wurde Verstärkung angefordert. Wann der Einsatz abgeschlossen ist, ist noch nicht abzusehen.

Mehr News:

DER WESTEN berichtet weiter!