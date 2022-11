Duisburg: Miese Masche! Betrüger geben sich jetzt als DIESE Mitarbeiter aus

Ganz fiese Betrüger sind in Duisburg unterwegs! Am Montag, den 14. November, klingelten zwei unbekannte Männer bei einem Senior in Rumeln-Kaldenhausen an der Wohnungstür.

Sie gaben vor, Mitarbeiter einer sehr bekannten Firma zu sein. Also ließ der Mann sie rein. Diese Entscheidung sollte der Duisburger später bitter bereuen.

Vorsicht vor angeblichen Telekom-Mitarbeitern!

Etwa um 14.30 Uhr klingelte es plötzlich bei dem 90-Jährigen an der Tür. Als dieser aufmachte, standen zwei ihm unbekannte Männer vor seiner Wohnung an der Dorfstraße. Sie gaben vor, Mitarbeiter von Europas größtem Telekommunikationsunternehmen, der Deutschen Telekom, zu sein. Und sie müssten bei dem Kunden Fernsehprogramme einstellen.

Vermutlich da sie schwarze Kleidung trugen – wie die offiziellen Angestellten im Außendienst auch – ließ der Senior die beiden hinein. Während der eine sich offenbar mit dem Fernseher beschäftigte, blieb der andere im Flur stehen. So konnte der Bewohner natürlich nicht beide gleichzeitig im Auge behalten.

Als die Männer dann gegangen waren, entdeckte der Bewohner, dass ihm Geld aus dem Portemonnaie fehlte. Offenkundig hatten ihn die zwei angeblichen Telekom-Mitarbeiter ausgeraubt.

Duisburger Polizei sucht Trickbetrüger

Nun sucht die Duisburger Polizei die zwei Verdächtigen sowie Zeugen, die Angaben zu ihnen machen können. Die Männer werden auf zwischen 30 und 35 Jahre geschätzt. Sie trugen zum Zeitpunkt der Tat schwarze Kleidung und hatten ebenfalls schwarze Haare. Der eine Dieb soll schlanker Statur und der andere stabil gewesen sein.

Mehr Meldungen aus der Stadt und der Umgebung:

Wenn du Hinweise zu den Tätern liefern kannst oder verdächtige Personen an der Dorfstraße bemerkt haben solltest, dann melde dich bitte beim Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0203 2800.